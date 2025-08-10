Slušaj vest

Milica Todorović gostovala je u emisiji Magazin in, a osim nje gošća je bila i glumica Nada Blam.

Ova emisija prikazana je prošle godine, međutim, trenutno je viralna na društvenim mrežama pa su se gledaoci prisetili ove situacije.

Tema koju su gosti komentarisali bila je muško-ženski odnosi, a glumica je Milici zamerila što je dala jako dugo objašnjenje na tu temu.

- To je problem, ne govore. Uglavnom ja priđem i kažem: "Jao što imaš lepe oči". Ali, ja sam nekako otvorena, a oni se zbune. I nekako me pogledaju na brzaka, pa pogledaju dole, a ja kažem što me ne gledaš... I onda ja pitam, pošto ja idem na psihoterapije redovno, i pitala sam moju Vanju zašto se to dešava, ona kaže zato što ti njima ne daš njihov mušku prostor da budu mužjaci i da osvajaju, ispričala je Milica Todorović, a onda se okrenula prema glumici Nadi Blam i upitala je: "Je l dugačko?", na šta joj je ona odgovorila: "Jako ste dugački, ali ajmo malo još o vama. Nećemo valjda celu emisiju samo vas da slušamo".

Ostvario joj se najveći san

Pevačica Milica Todorović je u drugom stanju. Pobednica druge sezone “Zvezda Granda”, kako saznajemo, ulazi u treći mesec trudnoće.

- Da je beba na putu, Milica je saznala pre otprilike mesec dana. Beba je njena najveća želja, te ju je ova vest jako obradovala. Odmah je javila roditeljima, koji nisu mogli da se suzdrže, emocije su ih savladale pa su na najlepšu informaciju reagovali sa suzama radosnicama- kaže naš pouzdan izvor.

1/5 Vidi galeriju Pevačica blista u trudnoći Foto: Preentscreen/Instagram, YOUTUBE FullScreen Media, Printscreen Pink

Prekinula sve poslovne aktivnosti

Čim je saznala da je u blagoslovenom stanju, Todorovićeva je odlučila da prekine sve poslovne aktivnosti. Razgovarala je sa svojim menadžmentom, koji su se složili sa njenom odlukom.

Njeni saradnici joj iz toga razloga nisu ni zakazivali nastupe u narednom periodu, iako je bilo dosta poziva, što ne čudi jer je Milica jedna od najtraženijih pevačica na ovim prostorima.

- Milica je rešila da se u potpunosti posveti drugom stanju i da uživa u svim danima. Iz tog razloga je i odlučila da se na određeni period povuče iz posla. Beba je njena najveća želja i sad joj je najpotrebnije da u miru provodi trudničke dane. Njena porodica je uz nju - završava naš izvor.