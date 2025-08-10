Slušaj vest

Esma Redžepova, slavna makedonska pevačica, bila je veliki humanitarac. Žena ogromnog srca čak dva puta je bila nominovana za „Nobelovu nagradu“, ali nije je dobila.

Najveće priznanje bila su joj deca. Usvojila je njih 48 i otvorila im vrata svog doma, koji je delila sa muzičkim pedagogom Stevom Teodosijevskim.

- Udala sam se iz ljubavi iako je Stevo od mene bio dosta stariji. Mnogo smo radili, pevali, nastupali, a ja sam ga zapitkivala: „A kad ćemo mi imati decu?“ Željna slave i karijere, nisam uspela da nađem vremena za odgajanje dece, a vreme je neumoljivo prolazilo. Jer, ko bi mogao u ono vreme da odbije nastup u pariskoj Olimpiji ili da ne nastupi pred značajnim svetskim državnicima? Taman posla! Kad su godine prošle, shvatila sam da sam za rađanje ostarila - otkrila je jednom prilikom kraljica romske pesme.

Kada je shvatila da je biološki sat otkucao svoje, odlučila se za usvajanje kako bi se ne samo konačno ostvarila u ulozi majke, već i pomogla deci koja nisu imala sreće da odrastaju u toplom porodičnom gnezdu.

‒ To nije bilo samo reda radi. Svoj toj deci prenosili smo ljubav prema muzici, prema pesmi... Želeli smo da im budemo kao majka i otac, pravi roditelji. Stevo je satima vežbao sa njima, a onda je došao na ideju da osnuje ansambl „Teodosijevski“. Kako je koje od dece odrastalo, tako je napuštalo ansambl. Zasnovalo bi svoju porodicu, a na njegovo mesto došao bi sledeći usvojeni dečak. Danas su svi materijalno obezbeđeni. Ja sam zbog toga vrlo srećna jer njima ulica, kao mnogim drugim Romima, nije postala dom.

Interesantno je da je Esma Redžepova usvajala samo mušku decu, njih ukupno 47. Objasnila je i zbog čega:

- Pa, ima tu logike. Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe. Znate na šta mislim. Nama to nije bilo potrebno jer mi smo kao ansambl tada stalno bili van Beograda, pa ko bi onda o tome vodio računa?

Ipak, 2012. godine Esma je promenila mišljenje, pa je u njen dom stigla lepa Eleonora, koja je kasnije takođe počela da gradi muzičku karijeru.

‒ Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško, i nisam se prevarila. Eleonora studira u Skoplju, diplomiraće solo pevanje i članica je mog benda – rekla je Esma, koja je preminula u decembru 2016. godine.

Kuća u kojoj je živela propada

Ekipa Kurira nedavno je obišla kuću u Skoplju u kojoj je ona živela.

Nekretnina u Skoplju bila je u centru pažnje zbog jedne fotografije koja se pojavila na mrežama na kojoj se vidi da ovo nekada vredno zdanje propada.

Esmina kuća nalazi se nedaleko od centra Skoplja.

Sa spoljnje strane ne vidi se koliko je ruinirana i napuštena,ali kada se priđe sa druge strane, mogu se uočiti jezivi detalji. Obrasla i u šipražju, polupanih prozora velelepna kuća zjapi prazna i napuštena.

Ispred nje se nalaze bačeni i prevrnuti komadi starog nameštaja, kao i polupani fenjeri. Struja je prekinuta, a kroz jedan od prozora može se zaviriti u dnevnu sobu.

Tu se nalazi radni sto na kome je hrpa papira. Odmah pored su ostaci fotelje i gomila đubreta.Na sredini sobe naslonjen na zid je ogroman krst Esminog pokojnog muža Steve Teodosievakog.

Sa druge strane nalaze se i fotografije na kojoj je pokojna pevačica. Na većem delu kuće nema ni jednog prozora, a unutrašnja vrata su poskidana.Spoljašnja vrata su zaključana, te se u ovu napuštenu kuću može ući isključivo kroz prozor.

Podsetimo, razlog zbog kojeg je kuća u ovakvom stanu jeste spor koji postoji između republike Severne Makedonije i Esminih mnogobrojnih naslednika. Pokojna pevačica je testamentom kuću ostavila državi, aliEsmina deca koju je usvojila i ostali rođaci žele da nekretnina pripadne njima.

