Pevačica Nadica Sečivanović progovorila je o odnosu sa tetkom Biljanom Sečivanović kojoj je zamerila što je nije pozvala na svadbu.

Nadica Sečivanović se takmičila u "Zvezdama Granda", i otkako se pojavila na javnoj sceni otvoreno je pričala da nije u dobrim odnosima sa tetkom.

- Ne mogu da dam konkretan odgovor jer ga jednostavno nemam, ali mogu da kažem sledeće: u trenutku kada je bila korona, tetka je pravila građansko venčanje. Bilo je to nešto skromno, samo kumovi, formalno venčanje i ja tada nisam bila pozvana. U tom periodu sam u jednom trenutku dala intervju novinarima, pa možda je i to razlog. Ne mogu da kažem da mi je uzeto za zlo, ali moguće da je to uticalo - ispričala je Nadica.

Na pitanje da li misli da se Biljana Sečivanović kaje zbog zahlađenog odnosa, Nadica je rekla:

- Da je trebalo da bude drugačije - jeste. A da li je možda sve to na kraju bilo dobro i to jeste. Da li se kaje? Ne znam. Nikada nismo o tome pričale.

"Dan kad se udavala mi je bilo mnogo teško"

- Dan kad se udavala mi je bilo mnogo teško. Baš mi je teško da pričam o tome, i naravno da bi mi bilo drago da je ona sada ovde. To je moja rođena tetka, moja krv. Tetka i ja se nikada nismo posvađale nikad, ja sam imala puno poštovanje prema njoj, iako se ne čujemo sada. Ja sa ocem nemam kontakta, meni su razvedeni roditelji i tetka je uvek bila uz nas, baš. Uz mene i moju sestru, ali sada vodimo različite živote - kaže Nadica.

- Ona i ja se nikada nismo posvađale, nikada nismo imale konflikt. Ja ne bih o tome da komentarišem, mislim kad se jaz stvori tu nema šta dalje. Baš mi je teško, ne želim da plačem i ne mogu da pričam o tome - kaže Nadica.

