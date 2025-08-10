Slušaj vest

Pevač Sloba Radanović letnju sezonu provodi u Crnoj Gori, gde redovno nastupa po klubovima, a pored toga nalazi i vremena za odmor sa porodicom.

Sloba je sada progovorio o nastupima, detaljima iz života, teškom periodu nakon rijalitija, kao i o novoj kući koju gradi u Beogradu.

"Odmor je uglavnom u krugu porodice, gledamo da svi što više vremena provodimo zajedno. Svi smo tu. Mnogo je to dug period da budemo razdvojeni, nisam hteo njih da ostavim tamo, a ja da budem ovde. Bitno da smo zajedno", počeo je Sloba kroz osmeh.

1/5 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen

Kako mnoge njegove kolege pričaju, ova godina na crnogorskom primorju je dosta slabija, te su im nastupe manje posećeni nego ranije.

"Vidi se da to nije više ono što je bilo nekada. Bude tu ljudi i punih lokala, ali ranije se znalo, moglo je svako veče da se peva i svako veče pun klub. Ali nije to više ni do punoće kluba, nego promenile su se ljudima i navike i možda više ljudi dolaze da uživaju na plažama, sa porodicom, i omladina nekako kad izađe, vidi se da ljudi nemaju para. Izađu čisto da bi izašli, ti ako si tinejdžer i daju ti roditelji džeparac mnogo je sve skupo. I onda se kalkuliše. Oseti se da je ova godina slabija. Nadamo se da će biti bolje", smatra folker

"I dan danas imam traume od rijalitija"

Sloba se prisetio perioda kada je bio u rijalitiju "Zadruga". Njegova bivša devojka, Luna Đogani nedavno je rekla da je morala da potraži stručnu pomoć nakon izlaska iz Bele kuće, a i on je sada priznao da je dugo osećao posledice.

1/2 Vidi galeriju Luna Đogani lepi uši flasterom Foto: Printscrean

"Bilo je teško onome i ko nije imao nikakvu priču, a bio je 10 meseci zatvoren tamo, a ne nekom ko je primio drvlje i kamenje na sebe što niko nikad nije na ovim prostorima. Jeste mi bilo teško jer je to bilo novo iskustvo za mene. Ja sam tu ušao kao klinac, nisam imao toliko kontakata sa javnim svetom, sve je to bilo drastično, nisam znao šta me je snašlo. I jeste to vrsta neke traume. Kad sam izašao dve nedelje sam živeo kod jednog druga dok nisam našao sebi stan i dve nedelje ne znam da li sam izašao iz stana, nije mi se izlazilo. Trebalo je da pređem ulicu samo da uzmem karticu za telefon, ja nisam mogao da pređem ulicu. Imao sam tu neku anksioznost ili šta je već, šta već, te neke moderne bolesti. Milim da sam ja to najviše pobedio tako što sam krenuo da radim. Prvi dana kad sam izašao otišao sam na nastup u Cirih i kad sam se vratio zatvorio sam se u četiri zida. Sećam se kad sam otišao u Frankfurt i reko super malo da predahnem i priđe mi neka žena: "Da li si ti Sloba što je glumio u Zadruzi?", reko: "Gospođo, kamo sreće da sam glumio". Ali bitna okolina, da su to ljudi koji će pozitivno da utiču na tebe i hvala Bogu ja sam oko sebe njih imao, svoje prijatelje, familiju... Ja kažem da možda i dan danas imam neke posledice i traume od tih trenutaka, ali dobro sam prebrodio jer sam shvatio kad sam izašao da nije sve tako crno. Dok nisam izašao mislio sam da je ceo svet protiv mene, da neću imati kome da se javim na ulici, zato što mi je to tako prezentovano unutra. Opet u suštini, znam da sam ja ispravan, da nisam nikome ništa nažao uradio. Znam da sam radio ispravnu stvar za sebe. Mislim da mi je najveća pobeda to što nikada nikog nisam hteo da pljujem, da vređam... Pustio sam vreme da pokaže svoje", rekao nam je on.

"Luni se ne bih javio da je sretnem"

O Luni Đogani ima mišljenje da je dobar čovek, ali kako kaže, ne bi joj se javio kada bi se našli na istom mestu.

"Jeste Luna bolji čovek od Kije. To je jednostavno moje mišljenje. I nemam šta da dodam, mislim da jeste. Nismo mi u nekom kontaktu da bismo se javljali,.Mislim da nema potrebe za tim, zato što bilo šta bi bilo pogrešno shvaćeno nego što bi trebalo da bude shvaćeno. Tako da mislim da iz tih stvari može da proizađe samo neki problem, a stvarno njoj i njenoj porodici želim da ih samo sreća prati".

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: