- To je nešto što sam zahvalan da se desilo. Ja sam s Marijom bio mnogo blizak, ali naravno da je to bio marketing. Nemam problem s tim. To nije nešto što sam ja nametao, već njen tim. Mnogo sam je gotivio i pustio sam da se to dešava. To mi nije trebalo u životu. Ali ako me pitaš iz ove perspektive, na tome sam sad i te kako zahvalan, zato što sam posle toga znao kako ne želim dalje. I to je nešto što je sad prošlo. Svakog čuda je tri dana dosta. Bilo bi interesantno da je to sad pitaju ljudi, zašto joj je trebao takav marketing? I ja sam bio evrovizijski predstavnik koji je napravio ozbiljan bum. Marija je pobedila, ali nje nema više u evrovizijskim krugovima. Ja sam bio maltene poslednji u polufinalu, a i dalje haram Evropom, mnogo nastupam - istakao je u intervjuu za crnogorsku E televiziju Kalezić.