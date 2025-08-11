"MARIJA I JA NISMO BILI U VEZI, TO JE NJEN MARKETING" Svi pričaju da je bio sa Šerifovićkom on konačno otkrio istinu: To mi nije trebalo u životu...
Slavko je nedavno, nakon 16 godina, priznao da oni nisu bili u ljubavnoj vezi i da je to bio Marijin marketinški trik
Marija Šerifović svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnosti, a što se njenih navodnih veza tiče, samo jednu nije krila.
Tako je ona svojevremeno bila u emotivnoj vezi sa crnogorskim pevačem i glumcem Slavkom Kalezićem, koji je ujedno i jedini muškarac koga je predstavila javnosti, da bi kasnije u svom autobiografskom dokumentarnom filmu priznala da je naklonjenija ženskom polu.
Ipak, Slavko je nedavno, nakon 16 godina, priznao da oni nisu bili u ljubavnoj vezi i da je to bio Marijin marketinški trik.
- To je nešto što sam zahvalan da se desilo. Ja sam s Marijom bio mnogo blizak, ali naravno da je to bio marketing. Nemam problem s tim. To nije nešto što sam ja nametao, već njen tim. Mnogo sam je gotivio i pustio sam da se to dešava. To mi nije trebalo u životu. Ali ako me pitaš iz ove perspektive, na tome sam sad i te kako zahvalan, zato što sam posle toga znao kako ne želim dalje. I to je nešto što je sad prošlo. Svakog čuda je tri dana dosta. Bilo bi interesantno da je to sad pitaju ljudi, zašto joj je trebao takav marketing? I ja sam bio evrovizijski predstavnik koji je napravio ozbiljan bum. Marija je pobedila, ali nje nema više u evrovizijskim krugovima. Ja sam bio maltene poslednji u polufinalu, a i dalje haram Evropom, mnogo nastupam - istakao je u intervjuu za crnogorsku E televiziju Kalezić.
Podsetimo, nakon Marijine pobede na Evroviziji, Slavko i ona su 2007. godine otpočeli navodnu romansu, koja je trajala šest meseci.
Ko je Slavko Kalezić?
Slavko Kalezić je godine 2017. predstavljao Crnu Goru na takmičenju Evrovizije. Takođe, učestvovao je u britanskoj emisiji talenta "X faktor", gde nije krio svoje oduševljenje pevačicom Nikol Šerzinger.
Danas ima 39 godina, bavi se glumom i veoma je aktivan na društvenim mrežama gde deli trenutke iz svog života sa pratiocima. Primećuje se da izgleda znatno drugačije u odnosu na period kada je bio u centru pažnje zbog veze sa Marijom.
Kurir.rs