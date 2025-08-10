Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević privodi odmor kraju, a od sutra ćemo ga gledati u emisiji "Narod pita" na Pink televiziji.

Darko Tanasijević je na Instagramu najavio veliki povratak na male ekrane gde su mnogi navikli da ga gledaju u ulozi voditelja rijaliti programa.

Obavestio javnost o svemu

"Što se tiče mog povratka na televiziju, pošto me svi pitate, vreme je da vam kažem iskreno kako stoje stvari...", napisao je Tanasijević šaljivo, očigledno sa namerom da izazove paniku među svojim pratiocima.

U sledećem storiju otkrio da se od sutra vraća u dobropoznati studio Pinka:

"Gledamo se sutra uveče od 22h uživo u Narod pita".

