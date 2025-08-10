Slušaj vest

Voditelj Darko Tanasijević privodi odmor kraju, a od sutra ćemo ga gledati u emisiji "Narod pita" na Pink televiziji.

Darko Tanasijević je na Instagramu najavio veliki povratak na male ekrane gde su mnogi navikli da ga gledaju u ulozi voditelja rijaliti programa.

Voditelj rijalitija "Elita", Darko Tanasijević odgovarao je na pitanja pratilaca na društvenoj mreži Instagram svojevremeno. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Obavestio javnost o svemu

"Što se tiče mog povratka na televiziju, pošto me svi pitate, vreme je da vam kažem iskreno kako stoje stvari...", napisao je Tanasijević šaljivo, očigledno sa namerom da izazove paniku među svojim pratiocima.

U sledećem storiju otkrio da se od sutra vraća u dobropoznati studio Pinka:

Darko Tanasijević se vraća u emisiju Narod pita
Darko Tanasijević se vraća u emisiju Narod pita Foto: Printscreen

"Gledamo se sutra uveče od 22h uživo u Narod pita".

Ne propustiteRijalitiDARKO TANASIJEVIĆ HITNO OPERISAN: Voditelj Elite primljen u bolnicu sa jakim bolovima, evo kako se oseća posle intervencije
2997181-sdsdsds01news1tamaratrajkovic-edit.jpg
StarsPRAO ŠOFERŠAJBNE, KONOBARISAO, RADIO NA STOVARIŠTU... Darko Tanasijević odbijen na Pinku na prvom konkursu: Razočarao sam se! Posle 2 godine sve se promenilo
334051406-667470188469321-2670558059552045040-n.jpg
Stars"BLOKIRAO ME JE KAD SAM OTIŠAO SA PINKA" Milan Milošević progovorio o odnosu s kolegom Darkom Tanasijevićem
milan-milosevic-2.jpg
Stars"JAKO ME IZNENADILA NJENA ODLUKA, NISAM OČEKIVAO" Darko Tanasijević prvi put progovorio koliko je ŠOKIRAN zbog Dušice, priznao SVE
darko-dusica.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP537 Izvor: Kurir TV