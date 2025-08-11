Slušaj vest

Mateja Kežman, nakon razvoda od svoje prve supruge Emilije Kežman dao joj je i apartmane koje ima u Herceg Novom, pod imenom "Kežman apartmani".

Njihova ljubav počela je još dok je fudbaler bio na početku karijere, trajala je 11 godina, a kad je došlo do razilaženja zbog Kežmanove nove romanse, Emilija je tražila polovinu stečene imovine u braku, koja je tada bila vredna 6 miliona evra.

Nakon mukotrpne borbe i suđenja, prva žena fudbalera uspela je da dobije svoj deo. Brakorazvodna parnica trajala je pune 3 godine, ali kako se čini, čekanje se isplatilo, s obzirom na to da je Emilija uspela da dobije sve što je tražila.

Kako naš izvor kaže, nakon nekoliko godina od razvoda i podele imovine, Kežmanova je dobila i apartmane u Crnoj Gori, od kojih danas lepo živi. Ona je ovu nekretninu i renovirala, a neko vreme je dosta boravila u apartmanima.

- Ona je stalno u Herceg Novom i obožava da dolazi. Apartmani rade super, ali ona se ne opterećuje mnogo oko toga. Emilija je sve to renovirala, sredila i sad sve to ide svojim tokom. Žena vodi računa o svojoj deci i putuje koliko može. Trenutno je u Grčkoj, pa ne možete da je vidite, ali tu je često. Izborila se za sebe i svoju decu i to je njoj najvažnije. Apartmanima se bave dve žene koje su zadužene za goste i to sve super funkcioniše - rekao je izvor blizak Kežmanovima.

Tragom ove informacije, posetili smo sajt Buking, gde se apartmani nalaze u ponudi za izdavanje, ali cenu noćenja u sezoni nismo uspeli da pronađemo, s obzirom na to da je svaki datum do kraja sezone popunjen. Za tri noćenja za dvoje krajem septembra cena je 22.000 dinara.

Poznato je da je fudbaler tokom svoje vrlo uspešne karijere dosta ulagao u nekretnine, pa je pored ovih apartmana stekao i apartmane na Kopaoniku, stanove na Vračaru i u Zemunu i veliki plac na Dedinju, koji je takođe pripao Emiliji, za koji se pisalo da ga je u jednom momentu prodala.

Emilija izgleda bolje nego pre 20 godina

Da kraj braka može da bude i dobar, dokaz je Emilija Kežman. Nekadašnja žena fudbalera nakon razvoda uživa u životu punim plućima. Muškarca pored sebe i dalje nema, ali je odlično naučila da funkcioniše sama. Dovela je svoj izgled do savršenstva, a putovanja su joj svakodnevica. Emilija na svom Instagram profilu često deli fotografije s raznih destinacija, pa je samo ovog leta obišla Hrvatsku, Grčku i Crnu Goru. Njene fotografije svi komentarišu i dive se njenom izgledu.

