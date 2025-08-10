Slušaj vest

Vesna Zmijanac se ne predaje nikada! Pevačica već neko vreme ima probleme sa zdravstvenim stanjem ali to je ne sprečava da i dalje uveseljava publiku koja je obožava.

Pre nekoliko dana javnost se zabrinula kada se pojavila vest da je pevačica hospitalizovana. Nakon nekoliko dana Vesna je otišla na nastup. Iako je izjavila da joj se slošilo jer se preforsirala nastupima, folkerka je ipak održala još jedan i to nakon samo šest dana otkako je puštena iz bolnice.

Ona je imala koncert u Šapcu, a na bini sa njom je bio i njen kolega Slavko Banjac. Pevačica je bila od glave do pete u žutoj kombinaciji, a publika je uživala u njenim hitovima.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Hteli da je zadrže u bolnici

Nakon što je hospitalizovana pre nekoliko dana, Vesna se oglasila za medije.

- Imala sam aritmije, ne prijaju mi promene vremena. Kad bih za svaku sitnicu zvala, ja ne bih izlazila iz bolnice, ali danas mi je baš pozlilo. Mislim da sam se preforsirala pošto ja inače odmaram i ne pevam ovoliko tokom leta. Mnogo je ovo za mene. Lekari su hteli da me zadrže, ali sam tražila da idem kući. Rekli su da mirujem i da pijem terapiju, tako da mi ponovo sledi mirovanje. Srčani sam bolesnik i nije ovo ništa novo za mene. Sada sam kod kuće, bolje se osećam i ponovo mi sledi period mirovanja - rekla je je ona za Blic.

Komšiluk zabrinut

Ekipa Kurira nedavno je posetila kraj u kom živi pevačica kada je u Beogradu, a kako su nam rekli zabrinuti su za njeno stanje.

- Naša Veca, legenda. Nije dobro. Ona najviše vodi računa o drugima, a najmanje o sebi. Mnogo puši, a to ne valja. Tog poroka mora da se reši. Nekad je skoro svaki dan išla do Kalenić pijace, tamo je svi znaju. Baš mi priča jedna prodavačica da ju je videla prošle nedelje i da je jedva hodala. Prijateljica je bila uz nju i pridržavala ju je. Sad ode jednom nedeljno i to ne može sama. Žalila mi se da ima srčane probleme, ali i ovo s nogama je zabrinjavajuće. Ona čim je duže vreme na Bukulji oporavi se i bude joj bolje, a onda čim se ovde vrati i počne da peva i putuje, bude joj loše. Mora da smanji posao, ona više nije devojka od 30 godina. Uopšte ne miruje. Ali, to je ona - zaključila je naša sagovornica.