Milica Todorović trenutno daleko od očiju javnosti uživa u najlepšim danima života. Pevačici se ostvarila najveća želja da postane mama pa tako sada trudničke dane provodi u svom rodnom gradu, prenose mediji.

Domaći mediji su posetili kraj u kom živi pevačica u srpskoj prestonici kako bi porazgovarali s komšijama o aktuelnoj temi. Osim što su svi imali reči hvale za njihovu poznatu komšinicu, otkirli su i da su je viđali s partnerom.

- Ovo mesto je malo i izolovano. Svi se svakodnevno viđamo. Milica je poznata pevačica i bilo bi neobično da je ne viđamo. Međutim, neko vreme već nije tu. Redovno je izvodila psa, ali je nismo danima viđali. Nekada je znalo da prvu jutarnju kaficu popije u kafiću tu dole kod Saleta. Sada ni to. Znači da je definitivno otišla- kaže jedna starija gospođa koja dodaje:

- Milica je u poslednje vreme bila dodatno raspoložena. Uvek je ona nasmejana. Njen smeh se uvek čuje. Ali, sada je zračila posebnom energijom. Baš se videla neka promena. Bude tu neki momak sa njom da pije kafu. Ali nismo ni slutili da joj je to partner s kojim ima dete. Deluju baš skladno i lepo. Biće Mica dobra majka. Oseti se to - rekao je komšija za Blic.

Ostvarila najveću želju

Milica je ranije govorila da joj je velika želja da postane majka.

- Želim da napravim veliki koncert, pa da ih nižem, da se ta turneja raširi. To mi je velika želja, album se završava, jako sam srećna zbog toga. Druga želja naravno da se ostvarim u ulozi mame. Treba biti skroman u životu, mislim da se odvija sve kako Bog kaže, to je njegova volja. Imam tu želju da postanem mama već dugo godina, ali biće kako Bog kaže. Možemo da pravimo planove, ali biće kako nam je zapisano - istakla je ranije pevačica za “Grand”.