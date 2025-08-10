Slušaj vest

Pevač Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljao Hrvatsku na "Eurosongu" progovorio je o svom emotivnom životu i tom prilikom otkrio da je u vezi sa misterioznim momkom iz Španije.

Naime, Marko je ispričao da već dve godine uživa u ljubavi sa Špancem, i da su počeli zajedno da žive u Zagrebu.

“Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu”, rekao je pevač.

On je otkrio i detalje njihovog upoznavanja.

“Upoznali smo se u Zagrebu, gde je došao da poseti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu retku smirenost i toplinu koja me privukla”, ispričao je za hrvatsko izdanje magazina Story.

Kako ističe, partner mu pomaže da se lično razvija.

“Uz njega učim da budem odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji te jedan dio porodice. Ne treba ih biti puno – važno mi je da odnosi budu iskreni i mirni”, dodao je.

Bošnjak je ispričao i kako su ovog leta proveli zajednički odmor.

“Ove smo se godine odlučili za malo drugačiji ritam – nismo birali klasičan odmor, nego smo proveli vreme na brodu, obilazeći hrvatska ostrva i istražujući nacionalne parkove. Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe”, zaključio je Bošnjak.

Kurir / Blic

