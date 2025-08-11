Slušaj vest

Dragica Radosavljević Cakana nastupila je na šestoj po redu Tamburaškoj večeri “Dunavom plovi tambura zvuk”, koje je u petak održan na školskom igralištu Osnovne škole Borovo. Ovo naselje i istoimena opšina se nalazi blizini Vukovara u Hrvatskoj.

Cakana održala koncert u Borovu Izvor: Kurir

 Prezadovoljna dočekom

Svoje utiske muzička zvezda je podelila za Kurir:

- Pozvana sam da budem gost na tradicionalnoj manifestaciji iz Srpskog kulturnog centra Borova. Bio nam je mladi konzul i veoma je bilo posećeno. Nosim sa sobom jedno lepo iskustvo.Iznenadilo me je to da tako svi uglas pevali i raduju se. Veoma lepo i dirljivo što se mene tiče. Muzički sastav tamburaši "Dunavske zore" su savršeni mladi ljudi koji neguju tradiciju i korene naše zemlje. Mnogo mi je bilo emotivno, a ujedno sam bila srećna koliko su dragi ljudi- rekla je pevačica za naš mediji.

Druženje sa omladinom

Pevačica širi ljubav svojom pesmom Foto: Kurir, Marko Karović, Damir Devišagić

 Ostale su lepe uspomene 

Prema njenim rečima ovo muzičko veče će posebno pamtiti:

- Izuzetno sam vezana za moje Ksoovo i Metohiju,pa mi je drago da su i u Borovu pevali te numere:"Ej, dragi dragi" i "Srpkinja je mene majka rodila". Baš sam se raznežila, naročito kada sam čula da ih retko posećuju pevači i da su uvek srećni kada im neko dođe-ispričala je Cakana za Kurir. 

