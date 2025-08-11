Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zvanično su razvedeni. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, oni su potpisali dokumentaciju i pred sudom okončali svoju zajednicu posle devet godina bračnog života. Da je na taj zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Izvor blizak porodici Ivanović nam je otkrio detalje:

Blista posle razvoda

Slobodno se ponaša



- Pre nego što je Bastijan počeo da se javno pojavljuje sa drugim ženama, njih dvoje su odlučili da se razvedu. Tu informaciju su znali samo najbliži članovi porodice. Njihovi advokati su to sve pravno već završili. Oni su i papirološki slobodni ljudi koji mogu da nastave dalje sa svojim životom kako smatraju da treba. Ana je odlično to prihvatila i ne smeta joj što se Bastijan tako slobodno ponaša, mada ona misli da to radi namerno - priča njen blizak prijatelj.

Oni su braku dobili troje dece, a najmlađi sin je na svet došao pre samo dve godine. Nikad nije objavljeno kako se zove najmladi brat Luke i Leona. Za sada je odlučeno da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa decom, rekao je izvor Kurira.

Kada je advokat istakao da je razlog nepomirljive razlike, mnogi su to pročitali kroz samo jedno ime - Silva Kapitanova, sa kojom nekadašnji sportista uživa i provodi ovo vrelo leto.

Novinar Kurira Aleksandar Panić nedavno je boravio u Španiji gde je posetio njihovo porodično gnezdo koje su svili u jednom od najluksuznijih rezidencijalnih španskih naselja - Son Vidi, ali i bogataški kraj u kom bivši fudbaler rentira velelepno imanje. Saznali smo da tu živi s novom izabranicom Silvom. Taj objekat se nalazi na 15 minuta vožnje od glavnog grada Palme i poznat je kao "Beverli Hils Majorke".

Ne mari za komentare

Ivanovićeva je vilu od 950 kvadrata kupila 2008. godine i tada je za nju iskeširala 4.5 miliona evra, a nekretnina se nalazi na imanju koje se prostire na 6.000 kvadratnih metara. Sagrađena je 1998. godine. U prizemlju se nalazi velika dnevna soba, prostrana kuhinja sa trpezarijom, spavaca soba, garderoba i kupatilo, dok se na spratu nalaze cetiri spavace sobe sa terasama, tri kupatila, odvojeni apartman za poslugu sa spavacom i dnevnom sobom, kuhinjom i kupatilom. U dvorištu dah oduzimaju bazeni i teniski tereni.

Nekada je bilo lepo

Bastijan je svojevremeno sa velikom ljubavlju pričao o tome kako je upoznao Anu:

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednicki prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osecaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oci, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.



Nekad je lepo bilo



Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da udemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje - govorio je sportista tada.