Cenkao se za platu

- Vesna Milanović je mene dovela u "Grand", kada se otvarala televizija, pozvao sam je i rekao sam da sam načuo da se otvara televizija. Ona mi je zakazala sastanak sa Sašom Popovićem. Sedela je pored mene na sastanku i kada sam trebao da kažem cifru za koju ću da radim, Vesna me je stisla ispod stola. Znala je da moram da se cenkam sa Sašom. Trebao sam da kažem veću, da bi smanjio - ispričao je Siniša za "Grand".