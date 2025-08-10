Slušaj vest

Menadžer Saše Kovačevića oglasio se juče na svom Instagram profilu da su morali da otkažu koncert u Orašju zbog nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora.

Međutim, svoju stranu priče sada iznela je organizacija.

Foto: Preent Screen

"Zbog vrlo malog i nedovoljnog interesovanja i unapred prodatih samo 17 ulaznica, morali smo otkazati koncert Saše Kovačevića koji je trebalo da se održi na iznajmljenom bazenu. Za svih 17 kupljenih ulaznica novac će biti vraćen! Zahvaljujemo se na razumevanju".

Proslavio 40. rođendan

Saša Kovačević napunio je 40 godina! Jubilarni rođendan proslavio je u društvu svoje devojke Zorane, njene ćerke koju Saša čuva kao svoju. Tu su bili i najbliži, a Kovačeviću je stiglo iznenađenje na plaži dok je on uživao u čarima leta.

I ako je rođendan bio u prvom planu kao i torta i svećice, ono što je još privuklo pažnju na fotografijama je telo i izgled Kovačevića. S 40 godina izgleda kao da je tek napunio 30.

Pop pevač i miljenik nežnijeg pola, Saša Kovačević, sinoć je nadmašio sva očekivanja!

Planira venčanje i bebu

Saša je nedavno u jednom intervjuu otkrio i da je vreme za venčanje i bebu

- Vreme je znaš. Mada ja to već godinama unazad znam da je Zorana upravo ta osoba sa kojom treba da uđem u bračnu zajednicu, naravno ukoliko ona bude sa svoje strane želela, ali sa moje strane i te kako postoji želja, rekao je Saša Kovačević u emisiji "Ekskluziv".

Saša Kovačević pokazao svaki mišić na telu: