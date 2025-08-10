Slušaj vest

Anabela Atijas je otkrila da se posle učešća njene ćerke Lune u rijalitiju borila sa psihičkim problemima.

Pevačica je prošla kroz mnoge životne nedaće, a period posle učešća njene ćerke Lune Đogani u rijalitiju opisala je kao "životni pakao".

- Do Luninog ulaska u rijaliti svi smo bili super. To je bila njena odluka, ali je sve nas uvukla u jedan vrtlog koji je vodio u sunovrat. Taj period je bio pakao. Kada bih sada umrla i otišla u pakao da me tamo muče, lakše bi mi palo. Za mene je to bio životni pakao. Ovaj mir koji sada imam ne bih dala ni za šta, ali naučila sam da se drugačije nosim sa nekim situacijama zbog kojih bih nekad čupala kosu i pila lekove. Od te 2020. godine nijedan lek nisam popila - ispričala je Anabela u podkastu "Ravenka za uspeh".

Problemi sa zdravljem

Zdravstveni problemi koje je tada imala, tvrdi Atijasova, bili su posledica psihičkog pakla kroz koji je prolazila.

- Kad sam rešila da smirim svoj um i popričam sa sobom, da se suočim sa svojim strahovima, demonima, traumama da ih dobro pretresem, posložim i stavim tamo gde im je mesto, a to je u prošlost, tada mi je bilo bolje. U tom momentu treba da postanem baka, dete je na putu, a ja u krevetu pokrivena po glavi pijem bensedine. Za mene je moja baka bila oličenje ljubavi i slobode i lepote odrastanja. Nisam želela da to uskratim unuci i dozvolim da me neka prošlost pre nje zavije u crno - rekla je pevačica i dodala:

- Samo sam rekla sebi, ovo nisi ti - ustaj! Ustala sam iz kreveta i krenula redom, sredila kilažu, hormone i psihu koja je bila katastofa. Sve sam to spakovala u neke foldere koji se ne koriste. Kada me sada neko pita za to, dok se prisećam doživljavam sve kao neki film koji sam gledala, kao da se to meni nije dešavalo. Nema veće boli od duševne, neko može sam da se izbori s tim nekom treba pomoć. Ja sam imala sreću što sam borac, pa sam se sama izborila sa tim.

Inače, Anabela je sa ocem svoje dece Gagijem Đoganijem, sa kojim je bila 14 godina u braku krajem prošle godine zakopala ratne sekire, a u poslednje vreme sve češće nastupaju zajedno.

Kurir / Informer

