Slušaj vest

Četvrtoplasirana superfinalistkinja "Elite 8" Ena Čolić privlači pažnju gde god da se pojavi i šta god da kaže, te je s pravom jedna od najviralnijih na društvenim mrežama.

I sama je u više navrata priznala da joj je njen fizički izgled najbitniji, te da "ne može da živi bez botoksa", a sada društvenim mrežama kruže fotografije na kojima je u potpunosti prirodna, bez šminke, pa tako i botoksa.

Objavila fotku iz detinjstva

Ena Čolić objavila fotke iz detinjstva
Ena Čolić objavila fotke iz detinjstva Foto: Printscreen

Reč je o fotografijama iz detinjstva, koje je sama podelila sa pratiocima na Instagramu.

- Fotografija tebe kao deteta koja zrači energijom onoga što si danas - napisala je Ena i objavila fotografiju sa škloske priredbe, gde besedi za mikrofonom, ali i jednu gde se smeje.

Ena Čolić Elita finale elite 8 Foto: Pink

Inače, Ena je prethodne dane provela u Sloveniji sa porodicom, a njene prelepe objave sa sinom raznežile su njene pratioce.

Ne propustiteStarsENA ČOLIĆ U NOVOM STANU! Rijaliti učesnica se pohvalila nekretninom pa čitavoj naciji poručila jednu stvar
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.39 AM (1).jpeg
StarsENA ČOLIĆ POSTAJE VODITELJKA?! Sa rijalitijem je gotovo, Pejina bivša ima druge planove, kruže šok priče
WhatsApp Image 2025-07-20 at 5.18.39 AM (1).jpeg
Stars"MOJA MAJKA NIJE NI ZA ŠTA KRIVA..." Peja doneo konačnu odluku u vezi Ene Čolić: Odvezao sam je kući i...
Jovan Pejić peja.jpeg
Stars"BIO SAM NA SVE SPREMAN..." Tužno obraćanje Peje, prepravila ga osećanja: "Sve si htela, sada ništa nemaš" Svi sumnjaju na jedno
GetOriginalImageById copy.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP538 Izvor: Kurir TV