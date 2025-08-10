Slušaj vest

Četvrtoplasirana superfinalistkinja "Elite 8" Ena Čolić privlači pažnju gde god da se pojavi i šta god da kaže, te je s pravom jedna od najviralnijih na društvenim mrežama.

I sama je u više navrata priznala da joj je njen fizički izgled najbitniji, te da "ne može da živi bez botoksa", a sada društvenim mrežama kruže fotografije na kojima je u potpunosti prirodna, bez šminke, pa tako i botoksa.

Objavila fotku iz detinjstva

Ena Čolić objavila fotke iz detinjstva Foto: Printscreen

Reč je o fotografijama iz detinjstva, koje je sama podelila sa pratiocima na Instagramu.

- Fotografija tebe kao deteta koja zrači energijom onoga što si danas - napisala je Ena i objavila fotografiju sa škloske priredbe, gde besedi za mikrofonom, ali i jednu gde se smeje.

Inače, Ena je prethodne dane provela u Sloveniji sa porodicom, a njene prelepe objave sa sinom raznežile su njene pratioce.

