Sandra Obradović pozirala u crvenom kupaćem koji je sav u prorezima, a savršeno je oslikao njenu liniju.

Slušaj vest

Sandra Obradović (40) pre nekoliko godina našla se u centru skandala kada je optužila bivšeg supruga za nasilje.

Ona je poznata javnosti po učešću u rijalitiju "Farma" gde je ušla kao manekenka, a nakon toga se kratko oprobala i kao voditeljka "Pinka", ali se ubrzo povukla sa malih ekrana.

Ipak, Sandra je sve ružno ostavila iza sebe i sada uživa u životu, te se neretko oglašava na društvenim mrežama.

Sandra Obradović na jahti Foto: Printscreen

Nekadašnja manekenka je sada na Instagramu podelila fotografiju u crvenom kupaćem kostimu sa prorezima, dok su joj grudi i zadnjica bili u prvom planu.

Podsetimo, bivši muž Sandre Obradović, Vladimir Babić, uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Zorana Uskokovića.

Sandra je sa Babićem 2019. dobila sina, a pre četiri godine vodili su borbu za dete preko za Centra za socijalni rad.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović (40) proslavila se učešćem u rijalitiju "Farma" gde je ušla kao manekenka, a nakon toga se kratko oprobala i kao voditeljka "Pinka", ali je ubrzo shvatila da to nije profesija za nju Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

"Udarao me je i po stomaku"

Ona je pre nekoliko godina optužila tadašnjeg partnera za nasilje.

- Dok smo se zabavljali nije pokazivao znake nasilništva. Predstavio mi se kao dečko koji se bavi građevinom. Da sam znala kakav je, ne bih planirala zajednički život i napravila bebu sa njim. U četvrtom mesecu trudnoće! Udarao me je svuda, pa i po stomaku. Više puta sam posle njegovih batina završavala u bolnici 'Narodni front'. Trudnoća mi je postala rizična, pa sam se prevremeno i porodila - govorila je ona tada za Informer.

Pogledajte dodatni snimak: