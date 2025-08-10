Slušaj vest

Rijaliti učesnica Jovana Tomić Matora ne smiruje se otkako je napustila "Elitu 8", te redovno na Instagramu kači svoje aktivnosti.

Matora se sada na pomenutoj mreži oglasila iz vile Osmana Karića, gde uživaju zajedno na bazenu.

Ova fotografija je privukla veliku pažnju njenih pratioca zbog toga što se zadrugarka prvi put uslikala u kupaćem kostimu.

Rani život

Još tokom školskih dana Jovana se izdvajala od ostalih vršnjakinja po svom upečatljivom stilu, zbog čega su je vršnjaci nazivali “muškarača”, iako tada nije imala jasnu sliku o svojoj seksualnoj orijentaciji.

- Od osmog razreda, pa sve do treće godine srednje škole bila sam hiphoperka. Imala sam kratko ošišanu kosu, spuštene pantalone, duboke patike... Sve na meni je visilo. Kada god je trebalo da idem u kupovinu sa bratom, njega je bio blam da stoji pored mene. Postojao je jedan štand na sajmu gde sam kupovala muške stvari za hiphopere. Baš nikad nisam nosila roze majicu, suknjice, šljokice i sve ostalo što vole devojčice.

Zvali su me muškarača. Nikad nisam patila zbog toga jer sam znala kako da se obračunam sa njima. Imala sam svoj krug ljudi u školi koji su zajedno sa mnom tukli te osobe koje su me zadirkivale. Sačekali bismo ih iza ćoška, pa bi svako dobio nekoliko šamara. To sam radila i u osnovnoj i u srednjoj. Ako mi neko dobaci, zna se šta ga čeka! Tokom cele osnovne škole bila sam odličan učenik, malo mi je falilo do Vukove diplome. A to malo je jedinica iz vladanja! Uvek sam se družila sa problematičnim dečacima, tukla po školi, crtala grafite, bežala sa časova... Radila sam sve što jedan odličan đak ne sme i uvek sam ja bila ta koja je maltretirala decu u školi - rekla je Matora svojevremeno, koja je prvo intimno iskustvo imala sa muškarcem, međutim kasnije je shvatila da joj se devojke više sviđaju.

- Tu su bile i pevačice, ne mogu ti reći koje, ali bilo ih je dosta. Neke su bile i udate, ali zaklela sam se da nikad neću otkriti njihova imena. Sa nekima sam imala intimne odnose i posle njihovog nastupa u toaletu kluba gde su pevale. Znala sam i da se potučem sa devojkom! Jednom sam devojci, koja je poznata, udarila šamar pred njenom majkom. Bile smo zajedno u kafani, pevač joj je prilazio i i muvao je, a ona je tvrdila da je on gej. Tu sam izljubomorisala. Meni je kratak fitilj, pa sam joj udarila šamar pred majkom. Kajem se zbog toga... Dobijala sam i ja batine od devojke s kojom sam u vezi, uglavnom zbog gluposti. Ja sam svađalica, budim bes u ljudima i onda to kulminira tučom - rekla je Matora svojevremeno za "Hit Informer"

