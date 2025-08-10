Postao otac

- Biba je pretalentovan dečko, svi ga hvale. Bio je istrajan u želji da uspe sa muzikom, al prosto morao je i druge poslove da radi kako bi preživeo. Oni se sada razbijaju od love, ali nije oduvek bilo tako, na početku nisu ni centa uzimali. Biba pored talenta za muziku, moze da se pohvali i znanjem englskog jezika, to mu je omogućilo da radi u Američkoj kompaniji. Solidna mu je platica bila, al to nije nešto primarno, već je on na taj posao gledao kao prolaznu stvar dok ne napravi priču sa muzikom. Posao nije neko cimanje, radio je u sektoru logističke podrške. pratio je kamione. Ono što je zanimljivo jeste to što nisu radili sa svojim imenima, već lažnim. Biba je na poslu bio Čarli. Čim je počeo da se probija, odmah je i dao otkaz - ispričao je svojevremeno izvor za Kurir.