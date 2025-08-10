Slušaj vest

Reper Đorđe Bibić Biba doživeo je neprijatnost u jednom klubu u Hrvatskoj, kada ga je vlasnik lokala, kako on ističe, vređao na nacionalnoj osnovi.

Kako je sam Biba otkrio na Instagramu, upravo zbog ovakvog ponašanja više nikada neće kročiti u taj klub.

Reper Biba doživeo neprijatnost u Hrvatskoj
"Umag, izvinite što nisam ostao na slikanju. Gazda kluba imao je neumesne i uvredljive komentare u vezi sa mojom nacionalnošću. Neću više raditi ovaj klub. Hvala svima koji su bili", napisao je Bibić.

Postao otac

Đorđe Bibić Biba, koji je član "Crnog Ceraka" prošle godine je izgovorio sudbonosno "da" svojoj izabranici, a nedavno su dobili i dete. vest o prinovi otkrio je njegov prijatelj i kolega, Relja Despotović, poznatiji kao Seksi.

Biba je pre popularnosti radio u američkoj kompaniji!

Kako je Kurir pisao svojevremeno, Biba je pored repovanja na klupicama u kraju, radio kao broker u americkoj kompaniji

- Biba je pretalentovan dečko, svi ga hvale. Bio je istrajan u želji da uspe sa muzikom, al prosto morao je i druge poslove da radi kako bi preživeo. Oni se sada razbijaju od love, ali nije oduvek bilo tako, na početku nisu ni centa uzimali. Biba pored talenta za muziku, moze da se pohvali i znanjem englskog jezika, to mu je omogućilo da radi u Američkoj kompaniji. Solidna mu je platica bila, al to nije nešto primarno, već je on na taj posao gledao kao prolaznu stvar dok ne napravi priču sa muzikom. Posao nije neko cimanje, radio je u sektoru logističke podrške. pratio je kamione. Ono što je zanimljivo jeste to što nisu radili sa svojim imenima, već lažnim. Biba je na poslu bio Čarli. Čim je počeo da se probija, odmah je i dao otkaz - ispričao je svojevremeno izvor za Kurir.

