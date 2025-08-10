Slušaj vest

Aleksandra Prijović čeka svoje drugo dete sa Filipom Živojinovićem, a do sada se nije oglašavala otkako je ta informacija dospela u javnost.

Prijovićka je danas objavila prvu fotku u poodmakloj trudnoći na Instagramu. Pevačica je oduševila sve u kratkoj cvetnoj haljini dok se drži za stomak.

Budući da ona ulazi u 9. mesec trudnoće, porođaj samo što nije, a Aleksandra izgleda bolje nego ikad.Nasmejana, sa figurom na kojoj se ne vidi višak, Aleksandra je pokazala da uživa u ulozi koja je opet očekuje a to je majčinstvo.

Čekaju devojčicu

Foto: Printscreen

Aleksandra i Filip očekuju devojčicu, što su potvrdili i što je bila njena velika želja.

- Aleksandra i Filip su maštali o tome da dobiju ćerkicu i evo, želja im se ostvarila. Naravno, najbitnije im je bilo da je beba živa i zdrava, ali kako već imaju sina, želeli su da drugo dete bude žensko - rekao je izvor blizak paru i dodao:

- Presrećni su, rezultati su im stigli baš na dan Aleksandrovog rođendana. Želja im se ostvarila i cela porodica jedva čeka da naslednica dođe na svet.

Aleksandra Prijović navodno je odlučila da svoj drugi porođaj obavi u jednoj od najluksuznijih privatnih klinika u Srbiji, gde je, prema saznanjima bliskih izvora, unapred zakazala termin.

Kako se navodi, izabrala je ekskluzivnu beogradsku bolnicu koja nudi najsavremeniju medicinsku negu, vrhunsku stručnost i diskreciju, a za ovaj porođaj izdvojila je navodno čak 400.000 dinara.

