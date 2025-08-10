Slušaj vest

Goca Tržan našla se na meti prevaranata, a poruku koja joj je stigla sa nepoznatog proja, izuzetno je iznervirala, te je tako pevačica odlučila da oglasi javno i pokaže kroz šta prolazi.

Naime, građanima Srbije već danima stižu lažne SMS poruke u kojim JP "Putevi Srbije" navodno traže da se plate zaostale kazne, a u neprijatnoj situaciji našla se i Goca Tržan.

Foto: Printscreen

Pevačica je putem svog Instagram profila podelila fotografiju poruke koja joj je stigla, i u kojoj se od nje traži da izmiri svoja "dugovanja".

- Jel ovo ona fora da vam uzmu lovu na prevaru? - pitala je muzička zvezda koja je uz poruku ostavila emotikone koji ukazuju na ljutnju i bes.

Bila sam nepodnošljiva

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek kaže šta misli Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Goca Tržan nedavno je govorila o svojim počecima u muzičkom svetu, te se prisetila perioda kada je pevala u grupi "Tap 011" u kojoj se i proslavila.

Pevačica je bez dlake na jeziku progovorila o svom stavu i ponašanju u to vreme.

- Bilo je mnogo sujete i kod nas, ali odrasli smo. Bili smo jako mladi i jako sujetni. Svađali smo se kada je bilo vreme i time smo to prevazišli. Uvek je bilo napeto, ali publika to nije mogla da oseti nikada. Ja se nisam svađala, samo sam bila previše intenzivna, mislim da sam bila nepodnošljiva. Shvatala sam stvari malo ozbiljnije, sve sam shvatala lično i ego mi je bio ogroman u tom periodu - rekla je iskreno Goca.

1/5 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivana Peters nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram, Sonja Spasić

Goca je priznala i koji je razlog bio da napusti grupu koja je doživela vrtoglavi uspeh.

- U to vreme smo se mnogo zezali, nastupali smo i po 7 dana nedeljno. Imali smo mnogo manje novca i mnogo manje smo zarađivali iako smo bili najpopularniji bend tih vremena. Iskreno, novac nije bio razlog našeg razlaza. Ja sam poželela da idem jer sam se prezasitila. Mi smo svaki dan po ceo dan bili zajedno, neprekidno. Više se ni pred izlazak na binu nismo šalili, morala sam da vidim gde ću i šta ću. Nisam se više dobro osećala na bini. Novac jeste važan faktor, ali zapravo najvažnije je to što mi više nismo imali taj elan. Trebala nam je pauza. Razišli smo se bez teških reči i svađa - rekla je Goca.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: