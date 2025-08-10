Slušaj vest

Bivši takmičar Elite 8, Jovan Pejić Peja od izlaska iz rijalitija uživa u momačkom životu. Naime, kao što je i poznato, Peja je u Eliti uplovio u turbulentan ljubavni odnos sa Enom Čolić.

Njihova veza imala je niz uspona i padova, a nakon Elite oboje su stavili tačku na taj odnos, iako mnogi njihovi cimeri i dalje misle da kod njih emocije postoje.

Peja je prethodnih dana bio namoru gde je svakodnevno kačio storije kako uživa i kako se provodi, ali današnji stori iz Beograda je mnoge začudio.

On je snimio kako vozi beogradskim ulicama, a u pozadini je išla pesma "Još ti se nadam" koju pevaju Emina Jahović i Saša Kovačević, a po komentarima na društvenim mrežama, njihovi fanovi sumnjaju da je pesmu posvetio Eni i da će možda doći do pomirenja.

Ena Čolić - Bivši muž je tukao

Rođena u malom mestu u unutrašnjosti Srbije, Ena je oduvek bila sklon provokacijama i ekscentričnom ponašanju. Proživela je i pakao sa bivšim mužem koji ju je vezivao i tukao. Poznato je da Ena ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se davno rastala, međutim, jedna devojka tvrdi da se ona i dalje viđa s njim.

Starleta je bila u šemi sa mlađim brat pevačice Anđele Ignjatović Breskvice, koji se nedavno oglasio povodom informacija da je bio u vezi sa aktuelnom učesnicom "Elite".

- Imamo zajedničkog druga, upoznali smo se preko njega. Počeli smo da se družimo i to se spontano desilo. To je bilo aprilu ili maju prošle godine. To nije bila ni veza, ni šema, nego povremeno viđanje.

