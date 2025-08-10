Slušaj vest

Poznati reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nedavno je u svojoj velikoj ispovesti otvoreno govorio o najtežim životnim momentima, periodu kada je ostao bez oca, ali se dotakao i sukoba sa Šakom Polumentom.

- Nisam ja napao Šaka Polumentu, kako se prenelo. Šta god da se desi javno, javno se šalim sa tim. Nekome je pisao na Tiktoku. Ja sam napravio samo nastavak od toga. Da bi on stavio kameru i rekao "Vuče, vidim da me ti prozivaš". Nije ti ovo prvi put. Ja imam decu tvojih godina". Mene je to zaboleo, jer mu ja nisam sin. Meni je otac u tom periodu preminuo i onda sam mu rekao "Kad te vidim, daću ti". Nakon toga je ispao haos i mediji su preneli da sam mu ja pretio - rekao je Vuk u Juice potkastu, pa progovorio o najtežem periodu:

1/7 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen, Printscreen

- Davao sam sebi šansu. Vozio sam i rekao sam sebi šta bude biće. Zatvorio sam oči i čekao sam da negde udarim. Bio sam toliko pijan da sam rekao ili, ili. Stvarno sam mislio ako umrem da ću ponovo videti svog oca. Sanjao sam ga svaku noć, svaku noć sam pričao s njim. U sobi gde je on spavao bio je dušek, on je krvario na sve strane i ceo dušek je bio krvav kad je on umro. Ja sam svaku noć išao o ljubio taj krvavi dušek. Stvarno sam hteo da umrem da bih bio ponovo s njim.

Reper se potom osvrnuo na izjavu da ima para, kao go***"

1/9 Vidi galeriju Vuk Mob Foto: Kurir Televizija

- Ja volim da provociram narod, ali koliko god da napraviš toliko ide na hiljadu različitih strana. Malo ja to preterujem. Stvarno korektno živim, ne idem po kafanam. Vodim jedan skroman život, ali kad se upalae kamere volim da provociram. Zatvorio sam piceriju - priznao je Vuk Mob, pa šokirao:

- Najveća mačka na estradi mi je Zlata Petrović. Video sam je kod Šijana na krštenju sina. Ona je meni najlepša žena.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Reper Vuk Mob i pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, bili su u emotivnoj vezi pre nešto više od dve godine.

Iako njihov ljubavni odnos nije opstao, rastali su se mirnim putem, a reper je prilikom gostovanja u jednoj emisiji otkrio šta misli o bivšoj devojci i koleginici.

1/10 Vidi galeriju Vuk Mob sa devojkom Foto: Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Veza nije bila za publiku, mi smo stvarno bili u vezi, samo je ona bila malo više emotivnije upletena u to nego što sam ja. Ja sam računao da je to veza, samo nisam mogao emotivno da se povežem, nisam bio prisutan - započeo je Vuk, pa priznao da je nakon raskida, sa sadašnjom devojkom imao ljubav na prvi pogled.

- Tu sam se zaljubio, da. Do osobe je, ja sam se u Aleksandru zaljubio čim sam je video. Tijana je sjajna devojka i dobar prijatelj - iskren je bio reper za Hype.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: