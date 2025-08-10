Slušaj vest

Najmlađi sin Veljka i Bogdane Ražnatović, Isaija, proslavio je u maju ove godine svoj prvi rođendan.

Veljko i Bogdana imaju trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju, čiju je danas neodoljivu sliku tata ponosno objavio na svom storiju na Instagramu.

Naime, mali Isaija trenutno ima skroz plavu kosu sa lonkicama, a mnogi su se složili da ima jako modernu frizuru i da od malih nogu već diktira modu i da će biti pravi šmeker kad poraste.

"Isaija" - napisao je Veljko, dok je mališan u ruci držao smoki.

Veljko Ražnatović retko "izlazi" u javnost i gotovo se uopšte ne pojavljuje u emisijama, posebno od momenta kada se posvetio bokserskoj karijeri i svakodnevnim treninzima.

Ipak, nedavno je napravio mali presedan, te je stao pred kamere i otvoreno pričao o svim aktuelnim temama iz svog života, a dotakao se i Karleuše.

Naime, voditelj je mladog Ražnatovića pitao koja mu je omiljena pesma od pop dive, te šta misli o njoj i da li gaji neke "negativne" emocije.

Veljko je kratko odgovorio da nema omiljenu Karleušinu pesmu, te da ne misli uopšte o njoj.

Ovaj odgovor je svakako digao veliku prašinu, te je već sada viralan na društvenim mrežama.

Upoznavanje s Bogdanom je bilo jedinstveno

Bogdana je jednom prilikom otkrila da je njihovo upoznavanje bilo - jedinstveno.

- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - kazala nam je ona jednom prilikom.

- Ja svog muža najviše volim i ništa mi ne smeta. Veljko je pažljiv, ljubavan, nežan i zaista sve kod njega volim. Živim jedan jako lep i miran život, ostvarila sam se kao supruga i majka - dodala je Bogdana.

Anastasija je, inače, "krivac" za njihov početak.

