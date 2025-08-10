Slušaj vest

Snežana Borjan, supruga fudbalera Milana Borjana, na svom Instagram profilu podelila je da je njihova porodična kuća obijena.

Snežana je otkrila detalje obijanja svog doma, te se zahvalila policiji na brzoj reakciji.

- Obiješ mi kuću odneseš odneseš snimač vide nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu - napisala je na Instagramu.

Izdržavala supruga na početku njegove karijere

Golman Milan Borjan i njegova supruga Snežana Borjan sada uživaju u luksuznom životu, ali nekada nisu imali tako lagodan život.

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.

Snežana Borjan je tada otkrila da su joj prijatelji govorili da ne treba da se uda za njega.

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana tada.

