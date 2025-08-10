Slušaj vest

Filip Đukić jedan je od sigurnih učesnika “Elite 9”, a sad je otkrio razlog zbog kog ulazi, koliki mu je bio prvi honorar u rijalitiju, a dao je i sud o brojnim rijaliti aferama.

Kako kaže, Filip je dobio ponudu od Velikog šefa koja se ne odbija.

- Dobio sam ponudu koja se ne odbija, od Big bosa, bio bi glup kad ne bih ušao, ali nekako rijaliti je deo mog života i karijere i pojavljivanja na televiziji. Volim to. S obzirom na to da sam posle treće sezone ostao na televiziji, pratimo to svakodnevno, komentarišemo, a nekad me i spominju tamo. Tako je sudbina htela. Hoće, sigurno će mi nedostajati, sad ne, jer sam na odmoru, koji sam jedva čekao da se odmorim pred ovo što me čeka. U početku mi neće nedostajati, ljudi sa posla sigurno hoće, ali posle 2-3 meseca sigurno ću da kukam “Gde ste kolege?” - kaže on, otkrivajući šta od njega publika može da očekuje i da li je otvoren za ljubav:

- Ništa ne planiram, niko ne zna moje planove, pa čak ni ja. Nikad ne obećavam ništa, niti negiram. Ja ću krenuti za Crnu Goru na odmor, ali ja ne znam gde će me put odvesti. Rijaliti je projekat gde ne treba da imaš taktiku, uglavnom ga gledaju mnogi kroz prizmu lošeg, ali može da bude dobro, ako ga na pravi način iskoristiš i izvučeš pouku.

Ranije je isticao da su prvi honorari bili veoma niski, dok o visini sadašnjeg nije želeo da govori.

- Moj prvi honorar je bio 100 evra nedeljno, ne bih o sadašnjem honoraru. Ja sam nekako voleo sve to. Kad sam ulazio prvi put u rijaliti, radio sam u menjačnici i meni je plata bila 250 evra, a ušao sam ovamo za 100 evra nedeljno, meni je to bilo “Vau”, 400 evra mesečno. Kako rastu honorari, tako rastu i apetiti. Poenta je da se čovek ne iskvari sa dolaskom tih para i popularnosti.

Imena pojedinih rijaliti učesnika su već sada poznati javnosti, a Đukić se raduje svemu što dolazi i druženju sa starim zadrugarima.

- Bora, Janjuš, Maja i Aleksandra, što se tiče te ekipe ljudi koja ulazi, sa Aleks nemam nikakav kontakt, Maju kad god sretnem sve top, ona je luda, sa Borom radim, sa njim sam možda najbolji od svih njih, kao i sa Janjušem. Nikad sa Aleksandrom nisam imao kontakt, bio sam sa njom u trećoj sezoni, nikad posle toga nismo zablejali. Bila je na razgovoru na “Redu” za posao, ali joj to nije bilo omogućeno, i to je to - priča Filip, koji se osvrnuo na izjavu Ive Grgurić da je on “Petar Pan”.

- Ima pravo da kaže šta hoće, nemam problem sa tim. Ja donekle i jesam Petar Pan i ponosim se time što jesam, nit se foliram, nit se pravim da sam nešto što nisam. Biću Petar Pan dokle god ja osećam da tako treba, a ne zbog ljudi, devojaka da budem nešto što nisam. Poštujem sve što je rekla.

U rijaliti ulazi slobodan, ali ne krije da mu popularnost koju je dobio nakon rijalitija i te kako prija.

- Oguglao sam na to, naravno da mi prija kad ti devojke lajkuju, pišu, komentarišu, a nekad sam u fazi da me ništa ne zanima, a nekad daj sve, balansiram koliko god je to moguće. Slobodan ulazim u “Elitu”.

Filip se dotakao brojnih rijaliti afera

- Gastoz i Anđela su imali turbulentan odnos, ali nisu prešli tu granicu morbidnosti i negledljivosti, to je mnogo bitno. Peja i Ena su nažalost prešli tu granicu, Luka i Aneli između njih nije bilo morbidnosti, bilo je dosta nepoštovanja sa njene strane prema njemu. Mislim da je ona dosta ispraksovana, napolju su zajedno i nadam se da nije kao unutra. Ja se ne mešam ni u čiji odnos. Ljudi pišu ono što misle, a da li su u pravu, to će učesnici te veze dokazati. Mislim da su sada dokazali da nisu u fejk vezi, jer što bi ona njega vodila da upoznaje majku i oca, ako su fejk. To je toliko bizarno da se priča da je unutra sve fejk. Mi unutra ne znamo gde smo, teško je to objasniti ljudima koji nisu unutra. Ja pola stvari tih ne bih uradio napolju koje sam radio unutra, ali se ne stidim toga, učim pouke i nešto što nije valjalo ne ponovim u ovoj sezoni.

Na pitanje kako je njegova porodica reagovala kada je saznala da ulazi u rijaliti, on kaže:

- Šta da kažu ljudi, dobro su i normalni. Znaju kakav sam ja. Znaju kako sam umetnički nastrojen, ali ovo je više neka lucidnost. Da li sam ja normalan uopšte (smeh). Znali su ko sam ja, znali su da nisam za posao od 9 do 5, ugušio bih se u tome. To je moj put za sada, pratim svoj osećaj. Intuicija mi je rekla da se vratim tamo i evo me.

Đukić ističe da ga najviše nervira kada neko glumi moral, a to zaista nije.

- Pa mogu ja da prsnem, pogotovo što smo stariji, to smo zadrtiji. Neću u ovoj sezoni biti toliko blag, ušlo mi je u krv da pričam. Dosta stvari mi ide na ganglije prateći ovih pet godina šta rade unutra. Ko se sve tamo nije folirao. Nemam problem kad je neko promiskuitetan, ali nemoj da držiš moralne pridike i govore, kad radiš isto. Mali je ovo grad, za svakog se sve zna. Uđe neko unutra i glumi sveticu, a on radi 10 puta gore stvari, e na to sam postao alergičan.

S obzirom na to da u “Elitu 9” ulazi Maja Marinković i Aleksandra Nikolić, pojavile su se spekulacije da bi potencijali učesnik mogao biti i Filip Car sa kojim su obe učesnice imale turbulentnu ljubavnu priču, a Đukić nam je otkrio šta misli o ovom trouglu.

- Nisam pristalica tih starih završenih priča. Priča Zola i Miljana, ja kad to vidim, ja ne mogu da gledam, nije mi zanimljivo, na početku jeste, Miljana je zanimljiva sama po sebi, Zola isto, ali njih dvoje zajedno, ne. Ko god da uđe, ja nemam ništa protiv, Maja i Car su impulsivni, Aleks je tu najblaža, ali postala je majka, to bi trebalo da promeni mnogo toga. Ljudima će sigurno biti zanimljivo kad ih vide zajedno, ali meni to nije - ističe on.

Kako kaže, Đukić, o bivšim devojkama ne želi negativno da priča.

- To su sve moji izbori, ja ne mogu da pričam: “E, ova je bila loša”. I da je loša bila tad, ja sam birao da ostanem pored nje, ne mogu da je ja krivim. Sve dolazi sa godinama i zrelošću. Ništa ne bih menjao.

Luna Đogani ima najveću podršku

Iako je u rijalitiju bio tri sezone, i dalje je aktivan u tom svetu i redovno prati dešavanja, a po njegovom mišljenju, najviše su profitirali Sloba Radanović, Teodora Džehverović i Luna Đogani.

- Mislim da Luna ima najveću fan bazu. Tada je bilo Kija, Luna, Sloba skoro sve podjednako, ali sada mislim da je posle 9 godina kod Lune ostala najjača podrška - priča Filip, koji se osvrnuo na odnos sa Kristinom Kijom Kockar, sa kojom se družio u rijalitiju:

- Ne čujemo se, video sam je sam jednom na premijeri nekog filma, ali nismo se jedno drugom javili. Jednom sam je samo video nakon “Zadruge 1”. Prijateljstva nakon rijalitija ne opstaju. Moji prijatelji iz rijalitija su Đekson, Miljan, sa Borom i Slobom sam dobar, ali se ne čujemo, nismo prijatelji. Ovi što se posle dva meseca nazivaju prijateljima i kumovima, to mi je van svake pameti, ja gledam to malo drugačije.

Iako nikada nije ulazio sa ciljem da pobedi, sada smatra da je to ipak moguće.

- Nikad nisam razmišljao o pobedi, gledajući na sebe i svoje ponašanje, mislio sam da ja nisam taj kalibar, ali posle Gastozove pobede, on je prvi čovek koji je pobedio da nije neka “žrtva”, da nije neka tužna priča, nego koji zna da se zaj*bava, sprda. Mislim da ove sezone imam šanse.

S obzirom da se dugi niz godina druži sa Jovanom Tomić Matorom, on je otkrio i šta misli o njenoj novoj devojci, Dragani Stojančević.

- Matoru znam 17 godina, ona je mnogo luda. Što se tiče Dragane, nemam ništa protiv nje, to je Matorin izbor. Daj Bože da grešim, dabogda bile 100 godina zajedno, ali mislim da će Matora moći da oseti tu povezanost sa nekim ko je istog opredeljenja kao i ona. Nemam ja ništa protiv ovoga, da neko ne pomisli nešto, ali mislim da je najbolje da nađe nekog van rijalitija, jer ona je devojke nalazila samo u rijalitiju. Možda grešim, ali to je neko moje mišljenje - kaže on i otkriva šta ga privlači kod devojaka:

- Fizički mora da mi se dopadne, jer koji god muškarac da kaže da mu se fizički ne dopada, onda laže. Ako ima taj fizički izgled, onda odeš sa njom pričaš, blejiš, neke druge stvari bi trebalo da te zadrže, ja do sada nisam nikada obraćao pažnju na te “druge stvari”, koje su mnogo bitnije nego taj fizički izgled. Fizički izgled je bitan za “hopa cupa”. Devojka mora da ima zdravo odrastanje, detinjstvo, to ti je neki temelj, ostale stvari nisu bitne, poštovanje je takođe dosta bitno, ako toga nema džaba ti s*ks, strast koja traje 15 minuta, pola sata i šta posle. Mislim da bez poštovanja nema ničeg.

Sa Anitom Stanojlović, sa kojom se i javno ljubio kaže da je imao kratku romansu.

- Mi smo se viđali nekoliko meseci, ništa ozbiljno. Ja za nju nemam ništa loše da kažem, slali su mi sa lažnih profila poruke: “Usr*će ti se u život”. Mi smo imali okej odnos, bila je prema meni okej, imali smo dogovor da imamo takvu vrstu viđanja - priča on ističući da su ga komentari publike na početku rijaliti učešća koštali “živaca”:

- Meni su na početku radili lobotomiju na živo, pecao sam se, sve ti je to novo. Sad nema šanse.

kurir.rs/blic

