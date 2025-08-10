OVAKO IZGLEDA VILA MILANA I SNEŽANE BORJAN KOJA JE OBIJENA: Visoke zidine skrivaju luksuz od kog zastaje dah, a mnogi komentarišu jedno... (FOTO)
Mnogi kažu da dom Snežane i Milana podseća na prave holivudske vile
Snežana Borjan večeras je objavila da je dom njenog supruga Milana Borjana i nje obijen, te je otkrila šta je iz njega odneto.
- Obiješ mi kuću, odneseš snimač video nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu - napisala je Snežana na svom nalogu na Instagramu, podelivši fotografije iz njene kuće.
Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Tokom godina su se susreli sa usponima i padovima, ali nisu dozvolili da ih ništa sruši, a svoju ljubav daleko od svih čuvaju u svom domu, koji je njihov beg od stvarnosti.
Mnogi kažu da dom Snežane i Milana podseća na prave holivudske vile.
Ono što odlikuje njihovu kuću jesu ravne i moderne linije, te se vila lepo uklapa u prostrano dvorište gde centralno i dominatno mesto zauzima bazen i veliki travnjak.
Snežana se pobrinula i da ima kutak za uživanje kada je u dvorištu, te je tu smeštena udobna garnitura za sedenje na terasi, te i pergola sa dušekom i baldahinima, savršenim za sunčanje.
Kako je Milan fudbaler, a njegova žena veoma vodi računa o svom izgledu, nije ni čudno da se u njihovom domu nalazi i teretana sa svom potrebnom opremom.
Centralna prostorija u kući, u kojoj svi vole da provode vreme, jeste dnevna soba. Prostrana i ispunjena udobnim nameštajem, odlikuju je svetle boje, a porodica voli da se okupi na ogromnoj garnituri ispred televizora.
Izdržavala supruga na početku njegove karijere
Golman Milan Borjan i njegova supruga Snežana Borjan sada uživaju u luksuznom životu, ali nekada nisu imali tako lagodan život.
Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.
- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: