Slušaj vest

- Obiješ mi kuću, odneseš snimač video nadzora i misliš da si mangup. Hvala policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu - napisala je Snežana na svom nalogu na Instagramu, podelivši fotografije iz njene kuće.

Snežana i Milan Borjan važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Tokom godina su se susreli sa usponima i padovima, ali nisu dozvolili da ih ništa sruši, a svoju ljubav daleko od svih čuvaju u svom domu, koji je njihov beg od stvarnosti.

Mnogi kažu da dom Snežane i Milana podseća na prave holivudske vile.

1/3 Vidi galeriju Dom Snežane i Milana Borjana Foto: Print Screen

Ono što odlikuje njihovu kuću jesu ravne i moderne linije, te se vila lepo uklapa u prostrano dvorište gde centralno i dominatno mesto zauzima bazen i veliki travnjak.

Snežana se pobrinula i da ima kutak za uživanje kada je u dvorištu, te je tu smeštena udobna garnitura za sedenje na terasi, te i pergola sa dušekom i baldahinima, savršenim za sunčanje.

Kako je Milan fudbaler, a njegova žena veoma vodi računa o svom izgledu, nije ni čudno da se u njihovom domu nalazi i teretana sa svom potrebnom opremom.

Centralna prostorija u kući, u kojoj svi vole da provode vreme, jeste dnevna soba. Prostrana i ispunjena udobnim nameštajem, odlikuju je svetle boje, a porodica voli da se okupi na ogromnoj garnituri ispred televizora.

Izdržavala supruga na početku njegove karijere

1/6 Vidi galeriju Snežana Borjan Foto: Damir Dervišagić, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram

Golman Milan Borjan i njegova supruga Snežana Borjan sada uživaju u luksuznom životu, ali nekada nisu imali tako lagodan život.

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno na "Hype" televiziji.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: