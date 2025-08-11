Voditeljka Dea Đurđević opušteno pozira u retro roze kabrioletu tokom vožnje ulicama Kube, raširenih ruku i nasmešenog lica okrenutog ka suncu, u ambijentu ispunjenom šarmom starinskih automobila.

Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije Dea Đurđević podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu niz fotografija sa putovanja na Kubu, otkrivajući delić atmosfere sa ovog egzotičnog odredišta.

Njeni pratioci imali su priliku da je vide kako opušteno ispija kokosovu vodu na beloj peščanoj plaži sa tirkiznim morem u pozadini, dok je zaštitu od sunca pronašla u širokom roze šeširu i naočarima. U još jednoj od objava otkrila je i šarm kubanskih ulica, fotografišući drveni putokaz sa oznakama udaljenosti do Srbije, Nemačke i Austrije.

Posebno su odjeknuli kadrovi iz retro kabrioleta – prvo u upečatljivom roze automobilu, gde se prepustila suncu raširenih ruku, a zatim i tokom vožnje dok stoji i veselo podiže ruku, upijajući energiju grada. Dea nije propustila ni znamenitosti Havane, pa se tako fotografisala ispred impozantnog Memorijala Hose Martiju na Trgu revolucije.

1/10 Vidi galeriju Dea Đurđević na Kubi Foto: Printscreen/Instagram

Večernji deo putovanja obeležila je elegancijom – u dugoj narandžastoj haljini i šeširu, pozirala je u osvetljenom hodniku sa belim arkadama. Putovanje je upotpunila i posetom čuvenom baru posvećenom Ernestu Hemingveju, gde se fotografisala pored njegove bronzane skulpture, okružene istorijskim fotografijama.

Dea o raskidu sa Mladenom

Podsetimo, Dea je nedavno govorila o raskidu sa Mladenom Mijatovićem sa kojim je bila u dugogodišnjoj vezi.