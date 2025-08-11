DEA ĐURĐEVIĆ OBJAVILA SLIKE SA KUBE! Vozila se u rože kabrioletu, a tek da joj vidite haljinu za noćni provod (FOTO)
Dea nije propustila ni znamenitosti Havane, pa se tako fotografisala ispred impozantnog Memorijala Hose Martiju na Trgu revolucije
Voditeljka Pink televizije Dea Đurđević podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu niz fotografija sa putovanja na Kubu, otkrivajući delić atmosfere sa ovog egzotičnog odredišta.
Njeni pratioci imali su priliku da je vide kako opušteno ispija kokosovu vodu na beloj peščanoj plaži sa tirkiznim morem u pozadini, dok je zaštitu od sunca pronašla u širokom roze šeširu i naočarima. U još jednoj od objava otkrila je i šarm kubanskih ulica, fotografišući drveni putokaz sa oznakama udaljenosti do Srbije, Nemačke i Austrije.
Posebno su odjeknuli kadrovi iz retro kabrioleta – prvo u upečatljivom roze automobilu, gde se prepustila suncu raširenih ruku, a zatim i tokom vožnje dok stoji i veselo podiže ruku, upijajući energiju grada. Dea nije propustila ni znamenitosti Havane, pa se tako fotografisala ispred impozantnog Memorijala Hose Martiju na Trgu revolucije.
Večernji deo putovanja obeležila je elegancijom – u dugoj narandžastoj haljini i šeširu, pozirala je u osvetljenom hodniku sa belim arkadama. Putovanje je upotpunila i posetom čuvenom baru posvećenom Ernestu Hemingveju, gde se fotografisala pored njegove bronzane skulpture, okružene istorijskim fotografijama.
Dea o raskidu sa Mladenom
Podsetimo, Dea je nedavno govorila o raskidu sa Mladenom Mijatovićem sa kojim je bila u dugogodišnjoj vezi.
- Mi smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. Mi i sad komuniciramo, doduše on živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro. Da je trebalo da imamo decu, verovatno bi nam Bog namestio, kao što je sad namestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tela, možeš i ostalog - ispričala je Dea.