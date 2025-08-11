Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović nakon medijske ilegal objavila je fotografiju na svom Instagram profilu, na kojoj joj se vidi trudnički stomak. Prijovićka uskoro ulazi u deveti mesec trudnoće, a njen suprug Filip Živojinović i ona sa nestrpljenjem očekuju devojčicu.

Aleksandra Prijović u cvetnoj haljini, drži trudnički stomak i pozira u parku
Pevačica Aleksandra Prijović pozira u kratkoj haljini sa cvetnim dezenom, držeći trudnički stomak i osmehujući se u prirodnom okruženju parka Foto: Printsceen/Instagram

Muzička zvezda oduševila je sve stajlingom, koji je činila mini, cvetna haljina poznate modne kuće. Haljina inače košta 2990 dolara, a pevačici je u trudničkim danima stajala kao salivena. Mnoge poznate ličnosti komentarisale su ovu njenu objavu.

Pa joj je tako Nataša Bekvalac ostavila srca u komentarima, a na isti način su reagovale i Jelisaveta Orašanin, Goga Sekulić, Milica Todorović i drugi.

Čekaju devojčicu

Aleksandra i Filip očekuju devojčicu, što su potvrdili i što je bila njena velika želja.

- Aleksandra i Filip su maštali o tome da dobiju ćerkicu i evo, želja im se ostvarila. Naravno, najbitnije im je bilo da je beba živa i zdrava, ali kako već imaju sina, želeli su da drugo dete bude žensko - rekao je izvor blizak paru i dodao:

- Presrećni su, rezultati su im stigli baš na dan Aleksandrovog rođendana. Želja im se ostvarila i cela porodica jedva čeka da naslednica dođe na svet.

Aleksandra Prijović trudna po drugi put Foto: Petar Aleksić, Printsceen/Instagram

Posetili Diznilend

Otkako je saznala da je u drugom stanju, pevačica se povukla sa javne scene i vreme provodi sa porodicom, pa je tako u maju bila je sa sinom i mužem na putovanju u Orlandu na Floridi u Americi gde su posetili i Diznilend. Ona je tada na svom Instagramu podelila neodoljive fotografije.

 Kurir.rs/Blic

