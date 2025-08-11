Bivši supružnici Marija Mikić i Jovan Pantić u vreme najveće ljubavi! On nju ljubi u obraz dok se ona smeje

Pevačica Marija Mikić, koja je nedavno prošla kroz treću operaciju glasnih žica, odlučila je da vreme oporavka provede u Crnoj Gori u društvu svoje dece. Sa odmora redovno deli fotografije i snimke, a sada im se pridružio i njen bivši muž Jovan.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, bivši supružnici održavaju korektan odnos zarad svoje ćerke Đurođe i sina, pa zajedno provode vreme kako bi deci priredili lepe zajedničke trenutke. Na Jovanovim snimcima vidi se Marija sa ćerkom tokom vožnje brodom, a tu su i fotografije sina.

Pevačica Marija Mikić uživa sa ćerkom Đurđom na gliseru Foto: Facebook

Marija se trenutno u potpunosti posvetila oporavku, zbog čega je bila primorana da otkaže sve nastupe. Prvu operaciju imala je u aprilu, ali nakon kontrole utvrđene su komplikacije, što je zahtevalo dodatne intervencije.

Sin Marije Mikić na terasi obuo tatine patike Foto: Facebook

Otkazala sve nastupe

Podsetimo, Marija je prvu operaciju glasnih žica imala u aprilu ove godine, ali uprkos nadi u potpun oporavak, kontrolni nalazi su pokazali da je došlo do komplikacija.

"Došla sam na završnu kontrolu i dočekala me vest koju nisam očekivala. Život nam ponekad donese okolnosti koje nismo želeli. Nažalost, zakazana mi je još jedna hitna operacija. Sve što mi se u poslednje vreme dogodilo negativno je uticalo na tok oporavka", napisala je ranije, uz napomenu da će zbog zdravstvenih razloga morati da otkaže planirane nastupe.