BIVŠI MUŽ MARIJE MIKIĆ ŠOKIRAO SVE OBJAVOM IZ CRNE GORE: Zajedno na odmoru nakon njene treće operacije
bivši supružnici održavaju korektan odnos zarad svoje ćerke Đurođe i sina, pa zajedno provode vreme kako bi deci priredili lepe zajedničke trenutke
Pevačica Marija Mikić, koja je nedavno prošla kroz treću operaciju glasnih žica, odlučila je da vreme oporavka provede u Crnoj Gori u društvu svoje dece. Sa odmora redovno deli fotografije i snimke, a sada im se pridružio i njen bivši muž Jovan.
Sudeći po objavama na društvenim mrežama, bivši supružnici održavaju korektan odnos zarad svoje ćerke Đurođe i sina, pa zajedno provode vreme kako bi deci priredili lepe zajedničke trenutke. Na Jovanovim snimcima vidi se Marija sa ćerkom tokom vožnje brodom, a tu su i fotografije sina.
Marija se trenutno u potpunosti posvetila oporavku, zbog čega je bila primorana da otkaže sve nastupe. Prvu operaciju imala je u aprilu, ali nakon kontrole utvrđene su komplikacije, što je zahtevalo dodatne intervencije.
Otkazala sve nastupe
Podsetimo, Marija je prvu operaciju glasnih žica imala u aprilu ove godine, ali uprkos nadi u potpun oporavak, kontrolni nalazi su pokazali da je došlo do komplikacija.
"Došla sam na završnu kontrolu i dočekala me vest koju nisam očekivala. Život nam ponekad donese okolnosti koje nismo želeli. Nažalost, zakazana mi je još jedna hitna operacija. Sve što mi se u poslednje vreme dogodilo negativno je uticalo na tok oporavka", napisala je ranije, uz napomenu da će zbog zdravstvenih razloga morati da otkaže planirane nastupe.
"Želim da se izvinim publici u Banjaluci, nećemo se videti u petak, iako sam to želela. Čeka me još jedan veoma težak period. Majka je primetila da mi nije dobro", dodala je Marija na Instagramu.