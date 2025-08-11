Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka pevačice, Nataše Bekvalac nedavno je završila srednju školu i školovanje planira da nastavi u Španiji, a malo ko zna šta je pevačica po obrazovanju.

Iako je vrelo rano počela da se bavi muzikom, Nataša Bekvalac je uporedo bila posvećena i obrazovanju. Malo ko zna da je pevačica završila Višu školu za sportske trenere, a ljubav prema sportu nasledila je od oca.

- Bilo je veoma lepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem- rekla je ona jednom prilikom.

- Vidim sebe u nekom lepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim. Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno. Događa se da izgubim po deset kilograma za dvadesetak dana- priznala je Nataša svojevremeno.

Hana će studirati u Španiji

Inače, Nataša ne krije koliko joj je teško što se približava vreme da Hana krene na fakultet. Ćerka pevačice i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića će studirati u Španiji.

- Teško ću to podneti, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu - rekla je Nataša i otkrila da sa ćerkom ima prijateljski odnos.