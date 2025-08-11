Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger su se i sudski razveli. Zvanično su stavili tačku na zajednicu koja je trajala 9 godina i iz koje imaju 3 sina.

Odlučeno je da starateljstvo bude podeljeno, a pre zvaničnog razvoda , Ana i Bastijan kao da su se na društvenim mrežama utrkivali ko će više slika izbaciti sa sinovima. I sve kako im ugađaju. O tome da li je potrebno boriti se na takav način i da li, osim poznatih to rade obični ljudi govorili su gosti emisije "Redakcija": Snežana Repac, psiholog i Saša Vuković, advokat.

- To je sada utrkivanje koji je bolji roditelj, dodvoravanje dece i pokazivanje narodu ko je bolji roditelj preko društvenih mreža. Vi po tome možete i da vidite kako je neka zajednica funkcionisala. Verovatno se ide na to koji roditelj više daje i koji je bolji, ali zamislite kako to izgleda u očima deteta. To je najapsurdnije jer sad odjednom dete postaje zvezda. Tada kreću tereti i odjednom privatni život deteta postaje javan - rekla je Repac.

Odlučeno je da njihovo starateljstvo bude podeljeno, a Vuković objašnjava šta to znači:

- Verujem da je ovaj razvod bio relativno brz i takav razvod je svakako preporučljiv parovima. Podeljeno starateljstvo znači da će svoje roditeljske dužnosti vršiti zajedno. Kada deca budu kod jednog roditelja, on je dužan da ga vodi u školu, trening i tako dalje. Ako su se razveli u Nemačkoj, Ana ima mogućnost da pokrene poseban postupak od strane sudske presude u Srbiji, kako bi mogla da sa tom presudom vrši oređen pravni promet - kaže Vuković i dodaje:

- Verovatno je presudom određeno da će deca biti na adresi majke, tako je po pravilu kada su sporazumni razvodi u pitanju. Uz to se sigurno odredila određena alimentacija, ali pošto su išli putem sporazumnog razvoda, dogovorili su se oko zajedničke imovine, što znači da su završili pun proces razvoda. Što se tiče dece, Centar za socijalni rad mora biti uključen, sud prosleđuje predmet Centru, a oni pozivaju roditelje i decu da razgovaraju. Vrlo često žele da čuju i mišljenje deteta. Majka je ta za koju su deca vezanija uvek. Dete sa deset godina može da izrazi mišljenje u postupku, a sa 15 godina već može da bira.

