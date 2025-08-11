Slušaj vest

Marko Janjušević će početkom septembra ući u novu sezonu Elite, a do tada je rešio da živi život punim plućima i posveti se svojim najmilijima.

Na prvom mestu je oduvek ćerka Kruna, a sada su zajedno otputovali u grad ljubavi.

Pariz sa Krunom

Rijaliti učesnik je sa svojom mezimicom posetio Francusku, te su nezaboravno vreme proveli u Parizu, odakle su se i oglasili.

Na jednoj od objava, Janjuš je poslao i jasnu poruku hejterima.

- Ćao hejteri, evo me kod Trujumfalne kapije, pa ako ste u prolazu da se vidimo... - izjavio je Marko i dodao nekoliko psovki.

Nekoliko puta se snimao i slikao sa Krunom, te je jasno da su se odlično proveli.

Iznenadio sve uključenjem

Luka Vujović bio je nedavno gost emisije "Narod pita", a pravo iznenađenje se dogodilo kada se putem telefonske linije uživo uključio Janjuš.

Luka i Aneli su započeli zajednički život, a bivši košarkaš je sa njom bio tokom Elite 7. Bivši košarkaš je javno pozvao Luku na piće i iznenadio publiku.

- Jako je teško u rijalitiju naći ljubav svog života, ali iskreno moram da ti kažem da ja u vama vidim iskreno da ste zaljubljeni i nikada vas neću sputavati jer vidim da možete da uspete. Je l' hoćeš da sednemo negde ovih dana ti, ja i Đole kum na ručak? Voleo bih da odemo ako ti devojka dopusti, ti si meni drag - rekao je Janjuš.

Janjuš u Eliti 9

Televizija Pink se uveliko priprema za novu televizijsku sezonu u kojoj će se i ove godine naći mesta za projekat "Elita 9".

Nakon što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Filip Đukić i Bora Santana potpisali ugovore sa Željkom Mitrovićem za novu sezonu najspektakularnijeg rijalitija, te time potvrdili učešće u Eliti 9, usledio je i naredni ugovor sa zvezdom rijalitija, a radi se o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Janjuš, došao je i taj dan... Da li si spreman? - pitao je Željko.

- Ovo kao da potpisujem za Mančester - našalio se Janjuš.

- Ovo je i više nego Mančester. Neka je sa srećom - poručio je Željko Mitrović.

- Janjuša već svi znaju ova sezona će biti nepnovljiva, ova "Elite" će biti superstar. Buridan je francuski filozof iz 14. veka, bavio se slobodnom voljom i njegov magarc je umro gladan između dva plasta sena jer nije mogao da se odučli koji će... Ne govorim ovo zbog Maje i Aleksandre... Njega sam već dobio u košaraci, verujem da će ovo biti neponovljiva sezona. Čuo sam da je dobar u trojkama, idu mu s pola terena. Ne mislim na te trojke. Dobar je u košarci, biće sporta, očekujemo nadrealno dobru sezonu - pričao je Željko.

