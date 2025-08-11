Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zvanično su razvedeni. Kako Kurir ekskluzivno preneo, oni su potpisali dokumentaciju i pred sudom okončali svoju zajednicu posle devet godina bračnog života. Da je na taj zvanični odnos definitivno stavljena tačka, potvrdio je i advokat bivše teniserke, a kako se navodi, razlog su takozvane nepremostive razlike između supružnika.

Za sada je odlučeno da starateljstvo bude podeljeno, a Ivanovićevoj je pripala kuća u kojoj sada boravi sa decom, rekao je izvor Kurira.

Predbračni ugovor

Podsetimo, Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra.

Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe deo predbračnog ugovora i tajnovac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Nekretnine vredne milione evra

U godinama koje su usledile, Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu, već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.

Planinska vila u Alpima - U Vestendorfu, Austrija, izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Enterijer u svetlim tonovima reflektovao je mir i eleganciju.

Luksuzna vila na Majorki - Ana je posedovala ovu nekretninu još pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost: oko 6,5 miliona evra.

Jahta za porodična letovanja - Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.

Uprkos bajkovitom životu, par je odlučio da krene različitim putevima. Kad se podvuče crta - imovina i novačana sredstva koje su zaradili dolaze do brojke od 110 miliona evra. Nešto se deli, nešto ne, ali će svakako ogroman novac biti predmet podele.

Ana izbacila Švajna iz kuće zbog prevare sa Bugarkom

Nedavno je novinar Kurira boravio u Majorci u kojima smo otkrili nove detalje preljube veka Bastijana Švajnštajgera i Silvi Kapitanove.

