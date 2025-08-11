Slušaj vest

Goca Božinovska je sa Zoranom Šijanom u braku dobila dvoje dece, Mirka i Zoranu.

O ljubavi sa bokserom i opasnim momkom sa beogradskog asflalta pevačica je nedavno pričala na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje".

"Govorio mi je da sam lepa"

Pevačica je otkrila detalje sa nastupa kada joj je prišao čovek koji je bio jedan od osumnjičenih za ubistvo njenog supruga.

- Pevala sam, udvarao mi se neko za koga sam posle čula da je pobegao iz zemlje kada je Šijan ubijen... Videla sam ga na televiziji i shvatila da ga znam... Govorio mi je da sam lepa, da će sve proći - govorila je Božinovska, a detaljnije pogledajte u nastavku:

- Volela sam oduvek lepe muškarce. Uvek sam se pravila važna... Za mene Šijan nije bio žestok, nikada nisam čula je upucao nekog. Da li je moj muž bio ubica? Pa nije, nije nikoga ubio, kako je onda žestok... - pričala je Božinovska na Kurir televiziji.

Ljubav Goce i Šijana

Jedna od najvećih ljubavi pevačice i pripadnika beogradskog podzemlja devedesetih jeste ona filmska koja se dogodila Goci Božinovskoj i Zoranu Šijanu. Ljubav između njih planula je na prvi pogled na letovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, a završila se prevarom.

Posle prvog susreta na plaži otišli su na večeru, prilikom rastanka nisu razmenili brojeve, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Sačekao ju je na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno ju je zaprosio i ona je pristala. Ipak, burmu nikada nije stavila na ruku, s njim je živela u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu, u kojoj i dalje stanuje.

- Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo" - prisetila se Goca.

Njihova bajka završila se neverstvom. Šijan je poslednje godine svog života proveo s Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje ju je ostavio. Iz te ljubavi Šijan i Gorana dobili su sina.

Nekada prvi čovek ozloglašenog surčinskog klana, šampion Evrope u kik-boksu ubijen je 27. novembra 1999. u Beogradu. Stradao je kada je oko 1.30 na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića stao na crveno svetlo na semaforu. Imao je samo 35 godina, a njegova likvidacija do danas nije razjašnjena, dok se o motivima samo spekuliše.

Vila u Surčinu od 700.000 evra

Goca i dan danas živi u kući gde je bila sa Šijanom, a njen dom je jedan od najluksuznijih.

Nameštaj u zlatnoj boji, stilski enterijer sa klasičnim elementima, pažljivo birani detalji koji odaju utisak luksuza i udobnosti. Sve u kući odiše toplinom i dugogodišnjom pažnjom, a svaki kutak svedoči o decenijama provedenim sa porodicom.

Dodatni ugođaj pruža prostrano dvorište, u kojem se nalazi i bazen – prava mala oaza mira. Ono što ovu kuću čini posebnom za Gocu jeste činjenica da se u nju uselila kada se udala, a upravo od tada počinje i njena najlepša životna priča.

– Nikad, ali nikad ne bih napustila ovaj dom. Deca dolaze i odlaze, ali ja ostajem ovde. Ovo je moje mesto. Što bi rekla moja ujna: 'U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci.' E, tad bih možda spakovala kofere i otišla – naravno, samo da mom Mirku bude lepo – govorila je svojevremeno Božinovska.

