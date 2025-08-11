Slušaj vest

Stanojka Mitrović Ćana poznata je po svojim nesvakidašnjim nastupima i štimungu, a već godinama je jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj estradi.

Jednom prilikom je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji progovorila o nastupu koji nikada neće zaboraviti.

Troje mrtvih

Ćana se prisetila nesreće sa jednog splava i otkrila jezive detalje.

- Bilo mi je čudno jer su ljudi počeli ranije da dolaze jer ljudi obično čekaju da zahladni... Pomislila sam da će to biti fenomenalna noć. Primili su puno više ljudi od kapaciteta splava, valjda 500 ljudi je maksimum a bilo je 400. Neki čovek me je pitao da pevam na svadbi, ali ja sam bila zauzeta za taj dan i dok smo mi o tome pričali, čuo se neki žamor i jasno je bilo da se dešavaju neki problemi. Videla sam da ljudi izlaze napolje, mislila sam da je tuča. Neki dečko mi je rekao: " Šta stojiš tu, Ćano? Vidiš da tonemo". Gurnuo me je i ja sam se našla na mostu gde je bilo preko 100 ljudi, a inače može 20. Urušio se most naravno, ljudi vrište, panika... Panika je strašna stvar. Plivanje tu ne pomaže... Stradalo je troje ljudi. Kad sam pogledala sa obale, to je bio strašni sud, kao Titanik... - govorila je pevačica i dodala:

- To da li znaš da plivaš ili ne... Bila su dva brata blizanca, jedan je bio prvak u plivanju i ponovo je ušao u vodu da pomogne, ali se nikada nije vratio. Utopili su ga neplivači koji su najopasniji - prisećala se Ćana sa knedlom u grlu.

"Manje para, mirnija glava"

Poznato je da pevačici nije teško da ispuni raznorazne zahteve domaćina, ali kako je navela, to ne znači da ne drži do sebe i da pristaje na sve.

Ona se tako otkrila šta su sve njene koleginice radile za bakšiš. Iako je do sada pevala na stolicama, daskama, stolovima, iz kamiona, sa krova, ona tvrdi da su njene koleginice morale čak radile i u kuhinjama zbog drugih koji su mislili da parama mogu sve.

Foto: Kurir Televizija

- Kad ljudi sa strane na veseljima vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno, ne, to nije tako. Recimo, uvek sam išla na fiksnu cenu i fiksno vreme, nikad nisam pevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam rešila - manje para, ali mirnija glava - objasnila je Ćana, pa dodala:

1/6 Vidi galeriju Ćana pevala na krovu kuće, ali i u kamionu Foto: Printscreen, Printscreen, Printscreen/TikTok

- Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da sa parama mogu sve. Njima je bio gušt da to plate, a da nateraju nekog da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcenjivanje - otkrila je pevačica jednom prilikom za Grand.

Ovako Ćana peva uživo: