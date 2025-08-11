Stars
SANJA KUŽET PROSLAVILA ROĐENDAN: Voditeljka izgleda zanosno, a nećete verovati koliko godina je napunila! Ima samo jednu želju
Ona je 42. rođendan proslavila je u krugu porodice u jednom restoranu, odakle je podelila set fotografija
Slušaj vest
Voditeljka Sanja Kužet imala je veliki razlog za slavlje ovog vikenda. Ona je 42. rođendan proslavila je u krugu porodice u jednom restoranu, odakle je podelila set fotografija.
Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija sa slavlja, a u opisu objave kratko, ali emotivno poručila.
Sanja Kužet proslavila 42. rođendan Foto: Printsceen/Instagram
Vidi galeriju
– I sve neka ostane ovako– istakla je Kužetova.
Iako je pre nešto više od godinu dana na svet donela trećeg sina, Sanja izgleda bolje nego ikad. Za rođendansku proslavu odabrala je kratku haljinu sa cvetnim motivima koja je istakla njenu vitku figuru, dok je kosu isplela u nežne pletenice, dajući svom izgledu poseban mladalački šarm.
Fanovi su je obasuli čestitkama i komplimentima, ističući da voditeljka zrači srećom i samopouzdanjem.
Reaguj
Komentariši