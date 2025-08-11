Slušaj vest

Voditeljka Sanja Kužet imala je veliki razlog za slavlje ovog vikenda. Ona je 42. rođendan proslavila je u krugu porodice u jednom restoranu, odakle je podelila set fotografija.

Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija sa slavlja, a u opisu objave kratko, ali emotivno poručila.

1/6 Vidi galeriju Sanja Kužet proslavila 42. rođendan Foto: Printsceen/Instagram

– I sve neka ostane ovako– istakla je Kužetova.

Iako je pre nešto više od godinu dana na svet donela trećeg sina, Sanja izgleda bolje nego ikad. Za rođendansku proslavu odabrala je kratku haljinu sa cvetnim motivima koja je istakla njenu vitku figuru, dok je kosu isplela u nežne pletenice, dajući svom izgledu poseban mladalački šarm.