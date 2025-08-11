Slušaj vest

Sa istom strašću i još više energije Dragi Bravo Festival će biti održan od 11. do 13. septembra na Kalemegdanu – Donji grad. Četvrtu godinu zaredom ovaj festival nas vraća u prvu deceniju ovog veka, zlatno doba narodne i pop muzike. Cena ulaznice zavisi od izabrane kategorije i kreće se od 1.200 do 2.600 dinara po danu, a mogu se kupiti na prodajnim mestima i preko online platforme tickets.rs.

Foto: Benny Gasi

Na otvaranju festivala 11. septembra posetioce očekuje plejada zvezda narodne muzike koje su obeležile 2000-te godine, a nastupiće Stoja, Vesna i Đole Đogani, dok će posle mnogo godina posetioci moći ponovo da čuju i hitove Bojana Bjelića među kojima će biti i „Ekspresno“ kada će mu se na sceni pridružiti Indy. U petak 12. septembra od prvog takta će sve eksplodirati od energije koju će doneti nezaboravni hitovi koje će izvoditi Dara Bubamara, Mia Borisavljević i Dado Polumenta. Veliko finale Dragi Bravo Festivala u subotu 13. septembra će biti spektakularno uz Marinu Visković, a u goste dolazi i jedan veliki gospodin i pop zvezda čije ime će uskoro biti objavljeno.

Ovogodišnji festival je inspirisan bajkom „Alisa u Zemlji čuda“, koja u knjigama živi već 160 godina, a od 11. do 13. septembra će oživeti na Donjem gradu Kalemegdana. „Ove godine želimo da našu publiku povedemo na putovanje u Zemlju čuda gde je sve moguće. Donji grad će postati bajkovit, pun muzike, boja, mirisa i emocija, u kome će svako pronaći svoj omiljeni trenutak. Dragi Bravo nije samo festival – to je prilika da tokom tri večeri zaboravite na svakodnevicu, da zajedno pevamo hitove koje svi znamo i vratimo onaj osećaj kada je sve bilo jednostavno i veselo. Pozivamo sve da prođu kroz našu „zečiju rupu“ i pođu na putovanje kroz muziku, zabavu i sećanja. Vidimo se na Kalemegdanu!“ poručili su organizatori festivala.

Donji grad Kalemegdana će biti pretvoren u grad iz kultne bajke: šareni luna park, maštoviti štandovi sa hranom i pićem, šareni lukovi, džinovski cvetovi, satovi koji kucaju unazad, čarobni foto kutci, a među posetiocima će se šetati Alisa, Beli zec, Šeširdžija, Mačak, Vojvotkinja, Kralj, Kraljica i drugi junaci čuvene bajke.

Svake večeri festival će trajati od 21 do 3 sata ujutru, a festivalski prostor će moći da primi ograničeni broj posetilaca.

Zato na vreme kupite svoju kartu za tri noći, bezbroj hitova i ulaz u bajku koja će vas vratiti u bezbrižne 2000-te.