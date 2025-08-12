Slušaj vest

Suzana Mančić godinama je u braku sa grčkim moćnikom Simeonom Ocokomosom, a pre izvesnog vremena, pojavio se eksplicitni snimak koji je izazvao skandal u regionu, a voditeljku stavio na stub srama.

Nedavno je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji govorila o nemilom događaju zbog kojeg je imala čak i suicidne misli.

- Prvi put mi je palo napamet u životu da se ubijem. Da me nema. Da mogu da se probudim za 20 godina. Ali, život ide dalje. Iskukaš se, isplačeš se, da te niko ne vidi, deca da ne vide. Udahneš duboko i izađeš na ulicu uzdignute glave, gde te čekaju mnoga iznenađenja, uglavnom neprijatna. Čovek kad bi znao da će da padne, on bi legao... - govorila je Suzana i dodala:

- Ja imam dvoje dece, tada su one bile deca. Hvala dobrom Bogu da smo svi ostali normalni i da smo sve to preživeli,. Da je bilo lako, nije bilo lako, da je bilo odvratno, bilo je odvratno. Nikada neću saznati ko mi je tada radio o glavi. Svi mi ćelimo da potisnemo loša sećanja, sada da saznam ko je to uradio, ne znam šta bi mi značilo. Da li da ga ubijem, prebijem, da li da ga pljunem, ili se samo jednostavno okrenem i odem... - pričala je Suzana.

Muškarci je obožavali

Voditeljka Suzana Mančić priznaje da su muškarci bili spremni na razne ludosti kako bi osvojili njeno srce.

Kako ističe udvarači su joj ostavljali cveće na kolima, poput Romea se peli na njen balkon, a pojedini su zbog ljubavi noći provodili u liftu njene zgrade.

- Jedan moj udvarač je izigravao Romea, pa se popeo na balkon moje sobe. To je stvarno bilo ludo! Dešavalo se da su neki spavali u mom liftu, dok su čekali da se vratim kući. Mnogi su ostavljali cveće na mojim kolima.... To nisu bili neki nepoznati ljudi ili ludaci sa ulice, već muškarci s kojima sam kasnije bila u vezi, kojima je bilo stalo do mene. Zato su birali tako originalne načine da mi to pokažu - rekla je Suzana jednom prilikom.

Slikanje za Plejboj

Suzana je krasila jednu od naslovnica Plejboja koji je bio prodat u rekordnom tiražu, a nedavno je govorila o osudi okoline zbog fotografija koje su izazvale veliku pažnju javnosti.

- Okolina me je osudila, ali su mi prijatelji i članovi porodice rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno naga, bilo je tu cveća i cveća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smem da vam kažem koliko sam novca zaradila od tih fotki, jer sam obavezna da taj podatak držim u tajnosti. Mogu samo da kažem da sam bila najviše plaćena u istoriji srpskog izdanja "Plejboja" - pričala je Suzana za Informer.

