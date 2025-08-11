Slušaj vest

Hana Ikodinović već neko vreme oduševljava korisnike društvenih mreža svojim objavama, a sada je pokazala kako izgledaju njene nove slike za dokumenta.

Fotografije

Kako se uveliko priprema za odlazak u Španiju i novo poglavlje u životu, Ikodinovićeva prirpema svu potrebnu dokumentaciju, te su na red došle i fotografije.

Hana Ikodinović objavila fotke za lična dokumenta Foto: Instagram

Iako mnogi ove sličice iz dokumenata kriju kao zmija noge, Hana ih je hrabro podelila na Instagramu i pokazala kako izgleda.

1/5 Vidi galeriju Hana Ikodinović Foto: Printscreen/Instagram

Uskoro se seli

Nataša Bekvalac je nedavno progovorila o odnosu sa starijom ćerkom i otkrila kako se oseća povodom njene selidbe u Španiju.

- Hana i ja imamo lep, otvoren, prijateljski odnos. Drago mi je da kada nešto ne valja, prvi broj koji okrene je moj. Mama ne rešava sve probleme, ali drago mi je što može sve da mi kaže.

1/9 Vidi galeriju Hana Ikodinović Foto: Screenshot TikTok, Printscreen Instagram, Printscreen

Nataša je priznala i kako se oseća povodom Haninog odlaska na fakultet u inostranstvo.

- Teško, uopšte mi nije svejedno, ali znam da je to jako važno za njenu budućnost i to mi daje snagu. Ne mogu da zamislim dan bez nje, ali isto tako znam da je osamostaljivanje nešto najvažnije za decu.

"Gledaj majku biraj ćerku"

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović bili su omiljeni par na javnoj sceni kada su stupili u brak. Bivši vaterpolista je bio na vrhuncu karijere, san mnogih devojčica, dok je pevačica uveliko dobila titulu novosadske barbike, te su plenili lepotom i mladošću.

Nataša je od prvog pojavljivanja u medijima do danas ostala verna "timu plavuša", a malo ko zna da je je u detinjstvu bila brineta.

Na svom Instagramu ponekad objavi fotografije iz detinjstva a mnogi kažu da je Hana ista pevačica kada je bila mala, te da je prava "majčina slika i prilika".

Jednom prilikom su pljuštali komentari, te je neko napisao "Gledaj majku, biraj ćerku".

Ovako Hana i Nataša uživaju sa malom Katjom: