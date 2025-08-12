Slušaj vest

Dijana Didi Janković uživa u porodičnom životu sa suprugom i ćerkicom. Pevačica je samo nekoliko meseci nakon porođaja i dolaska princeze na svet gostovala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, kada je i prvi put pokazala javno naslednicu Dajanu.

Beba kao iznenađenje u studiju

Malena Dajana je bilo specijalno iznenađenje za pevačicu koja je otkrila da je njena ćerka prvi put ispred kamera. Didi je otkrila kako se snalazi sa bebom, ali i u čemu najviše uživa.

- Ne mogu da verujem da ste mi doveli bebu u emisiju! Nisam znala da će je ovako srediti, ali prelepo je. U suštini se trudim da uvek bude stilizovana, meni je to mnogo slatko i stvarno uživam u tome. Ima cuclu sa kristalima. Mirna je beba, mnogo voli da pozira i da se slika. Mnogi kažu da će biti zvezda - pričala je Didi i dodala:

- Suprug je molio Boga da liči na mene, a ja sam srećna jer je ista tata. Svašta su govorili za mene, a ja sam baš dobra majka, moja beba je srećna, lepa, okupana i obučena kao i ja. Ne dojim, koristim formulu. Bilo je lakše... Mršavica sam pa je doktor rekao da možda ne bih imala ni dovoljno mleka. Onda sam ja odlučila da će beba koristiti formulu ali iz inostranstva, mleko kupujemo u Beču - otkrila je tada Didi.

Grmi u bikiniju

Didi se nedavno skinula u zlatni kupaći kostim i pokazala svoju izvajanu figuru, a kako se zaključuje po fotografiji, nema ni gram sala.

Didi Džej, uživa na svojoj jahti, obilazi mora, i pokazuje svoje telo. Pevačica je u svojoj poslednjoj objavi na Instagramu postavila fotografiju u minijaturnom bikiniju zlatne boje.

Garderober joj vredi kao pola kuće

Pevačica se, podsetimo, 2013. godine udala za dvadeset godina starijeg IT stručnjaka Danijela Rokvića. Kako je više puta istakla ima tim asistenata koji joj pomažu u poslu i u kući, dok se sama više posvećuje porodici.

Bračni par, koji u poslednje vreme malo vremena provode u Srbiji, živi na Vračaru u kući od 500 kvadratnih metara. Imaju tri kućne pomoćnice jer Dijanin garderober vredi kao pola kuće i potrebno ga je održavati.

Uvek za nove izazove

Didi već izvesno vreme gradi karijeru u Americi.

- Amerika je veliko i ozbiljno tržište i nudi različite mogućnosti za muzičare. Ponude dobijam na dnevnom nivou i tačno je da imam priliku od jedne velike mreže da snimim rijaliti o svom putu ka svetskom uspehu. Uslovi su primamljivi, ali još uvek razmišljam da li da prihvatim jer je to velika obaveza. Pre svega moram da razmotrim sve okolnosti i da vidim sa svojim timom ljudi - rekla je pevačica.

