Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je Miljana Kulić navodno doživela srčani udar i da se trenutno nalazi u bolnici u Podgorici, gde joj se bore za život.

Na Instagram profilu Miljane Kulić, Marija Kulić je navodno objavila je šok vesti da je Miljana doživela srčAni udar u Podgorici i da joj se lekari bore za život.

Marija Kulić Foto: Printscreen/Instagram

- Miljana je upravo doživela srčani udar! Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu! Ali gojaznost je učinila svoje - piše u objavi, a prenose mediji.