Na društvenim mrežama pojavila info da je učesnica rijalitija Miljana Kulić doživela srčani udar, ali zvanična potvrda za ovu informaciju ne postoji
Na društvenim mrežama pojavila se informacija da je Miljana Kulić navodno doživela srčani udar i da se trenutno nalazi u bolnici u Podgorici, gde joj se bore za život.
Na Instagram profilu Miljane Kulić, Marija Kulić je navodno objavila je šok vesti da je Miljana doživela srčAni udar u Podgorici i da joj se lekari bore za život.
Marija Kulić Foto: Printscreen/Instagram
- Miljana je upravo doživela srčani udar! Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu! Ali gojaznost je učinila svoje - piše u objavi, a prenose mediji.
Pokušali smo da dobijemo Mariju Kulić koja se nije javljala na telefon.
