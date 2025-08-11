Dušica Jakovljević može da se pohvali zanimljivom porodičnom lozom. Kako saznajemo, njen deda-stric Stojan Jakovljević bio je načelnik na Golom otoku, a pradeda je branio radio-stanicu beogradskih ilegalaca u okupiranom Beogradu, za vreme Drugog svetskog rata. - Deda-stric voditeljke s Pinka Dušice bio je jedan od vodećih ljudi na Golom otoku, zatvoru za političke zatvorenike u posleratnoj Jugoslaviji (tada se to zvalo "prevaspitavanjem") - rekao je izvor Kurira.

Voditeljka potvrdila

- Da, rođeni brat mog dede Branka je bio načelnik zatvora na Golom otoku i pukovnik republičke policije. Umro je davno pre mog rođenja. Drugi stric Drago je bio prvi posleratni diplomac Medicinskog fakulteta i, prema priči mog oca, znao je anatomiju ljudskog tela bez ijedne greške. Cela porodica je bila u partizanima i prošla kroz čuvene bitke na Neretvi i Sutjesci.

Ali to nije sve. Voditeljka je objasnila još zanimljivih istorijskih podataka:

- Pradeda-stric po liniji tatine majke, Đorđe Stefanović, držao je kafanu na Senjaku, nedaleko od "Šehera", a u podrumu ispod lokala je bila partizanska radio-stanica koju su Nemci tri godine tražili i nisu mogli da je nađu. Prva supruga mu je bila dvorska šnajderka, a druga ga je upropastila i potkazala da je gostio nemačke vojnike, što je bilo ravno izdaji. On je bio prijatelj Žanke Stokić i princa Đorđa - kaže Dušica.