Slušaj vest

Leto polako prolazi, ali informacije su neprolazne. Svaki dan je novi trag. Tu su nam nove sveže priče, saznanja iliti abrovi. To je ono što naši čitaoci najviše vole da pročitaju kako bi se malo opustili od stresa i sikiracije. Stalno nas bombarduju nekim teškim temama, crnim statistikama, ali zato je kod nas sve zanimljivo. Doduše, ima saznanja koja su veoma škakljiva, ali šta da se radi kad je takav život naših javnih ličnosti. Žive ga oni i uživaju i uvek je turbulentno.

No, da krenemo redom.

Za danas sam iz svoje novinarske radionice izvukla dve zanimljive priče. Jedna se tiče poznatog zubara. Nema ko ga ne zna u gradu, doduše, sad su se i oni okuražili, pa izigravaju neke mangupe. Taj jedan gazda nije završio stomatologiju, ali imao je dobar njuh za biznis, pa je odlično profitirao. Međutim, jednoj pevačici je napravio zube od nekoliko hiljada evra koji su počeli da se lome. Nedavno je bila na moru i zagrizla je breskvu na plaži, doduše, bila je malo tvrđa, pa je zub puko ko čaša. Jao, kad je počela da psuje i zubara i sve oko sebe. Došla na odmor, a sve joj preselo.

Doduše, nije ona nešto poznata pa da je neko u njenom okruženju obratio pažnju, ali opet je žena te porcelanske zube debelo platila. Njene prijateljice su bile u šoku jer su i one kod istog stručnjaka sređivale svoje osmehe. Tad su uzele one breskeve iz činije i zavrljačile ih pravo u more.

Foto: Kurir štampano



E, sad da vam ispričam još nešto. Poznati biznismen, zvaćemo ga Smrda, ima jedan fetiš. On je bio s raznim učesnicama rijaliti programa, voli da se pokazuje u javnosti, ali najviše voli da ga devojke bičuju po leđima. Zvuči zastrašujuće, ali to je njemu terapija. Kod šnajderke je napravio poseban bič i koja dama dođe u njegov stan, prvo joj da tu spravicu da ga dobro sredi po leđima i donjim ekstremitetima.

Čak je jednom prilikom snimak stavio na društvene mreže, ali Instagram ga je zbog uznemirujućeg sadržaja uklonio. Svašta sam čula, ali ovo je među bizarnijim slučajevima. Šta da se radi, valjda mu je novac udario u glavu, pa više ne zna šta da radi sa sobom, a ni s tim ženama.

Eto, drage moje abronošice, svašta se dešava. Nadam se da sam vam bar malo približila aktere i da ćete lako povezati ko je ko. Nije teško, a do sledeće nedelje lepo mi se kupajte i sunčajte, a ja idem još da istražujem.