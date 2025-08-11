Slušaj vest

Miljana Kulić na svom Instagram profilu objavila je da je doživela srčani udar, te da joj se bore za život. 

Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se i rekla kako Miljana sve izmišlja.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija.

Podsetimo, Miljana je porukom na Instagramu uznemirila javnost.

-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - piše u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.

