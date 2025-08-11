Posle vesti da je Miljana u Crnoj Gori doživela srčani udar, oglasila se njena majka koja je besna na ćerku jer je tom objavom na društvenim mrežama uznemirila javnost
OGLASILA SE MARIJA KULIĆ POSLE VESTI DA JE MILJANA DOŽIVELA SRČANI! Besna kao ris, otkrila šta se dešava u Crnoj Gori: Ona je idiot!
Miljana Kulić na svom Instagram profilu objavila je da je doživela srčani udar, te da joj se bore za život.
Marija Kulić, besna kao ris, oglasila se i rekla kako Miljana sve izmišlja.
- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija.
Podsetimo, Miljana je porukom na Instagramu uznemirila javnost.
-Miljana je upravo doživela srčani udar. Sve daju od sebe u Podgorici da je spasu, ali gojaznost je učinila svoje - piše u njenoj objavi na pomenutoj društvenoj mreži.
