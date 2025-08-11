Miljana Kulić na svom Instagram profilu objavila je da je doživela srčani udar , te da joj se bore za život.

- Ma pusti bre budalu i idiota, evo sad me zove i smeje se. Umire od smeha. Ana, Željko i ja smo na obali, ona je gore kod bazena i ćerka mi kaže "jel si videla stori", a ona umire od smeha. Idiot, šta da kažem. Ne daj Bože da je takva situacija, pa ko je lud da to odmah kači na stori - rekla je Marija.