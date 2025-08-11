Slušaj vest

Pop ikona Željko Samardžić zakazao je novo druženje sa Beograđanima za 14. decembar u Beogradu, a po svemu sudeći, do tada aktivno radi i na novim pesmama.

Naime, Samardžić koji je uvek bio sklon iznenađenjima, objavio je spot za novu pesmu "Kapućino", čiji je tekstopisac Marina Tucaković, dok muziku i aranžman potpisuje Aleksandar Perišić Romario.

Hit za hitom

Podsetimo, tradicionalni novogodišnji spektakl održaće 14. decembra u Sava Centru, gde je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u Beogradu na istom mestu.

Beograđani koji važe za velike obožavaoce muzike Željka Samardžića, navikli su da na njegovim koncertima pesmom prođu kroz sve periode njegove karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove iz njegovog bogatog opusa poput: "Grlica", "Sipajte, još jedan viski", "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”, kao i pesme nastale u poslednjih nekoliko godina.

Podsetimo, Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno). Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red  najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima.

Nagrade

Nosilac je brojnih muzičkih nagrada i priznanja, te je svojevremeno na festivalu "Pesma Mediterana" u Budvi osvojio nagradu s pesmom "Sipajte još jedan viski". Svojim pevačkim umećem osvaja priznanja i na festivalima "Sunčane skale", "Budva", "Zrenjanin", prestižne nagrade "Oskar popularnosti", "Zlatni Melos" i pevač godine. Vlasnik je 15 studijskih albuma.

Ne propustiteStars"KAD MI DOĐE SUDNJI DAN, IMAM SAMO JEDNU JEDINU ŽELJU..." Željko Samardžić o ljubavi sa svojom Majom: Ona je moja heroina...
sequence-02.00-08-00-22.still002.jpg
StarsPOPIS STANOVNIŠTVA U BANJALUCI: Radno leto za Željka Samardžića, publiku ostavio bez reči
viber_image_2025-08-01_15-33-17-202.jpg
StarsBORA ČORBA POSLEDNJU PESMU NAPISAO ŽELJKU! Bili su dobri drugari, a Samrdžić otkrio sve o numeri: Čuo je kako sam otpevao i oduševio se, a onda...
zeljko.jpg
Stars"DINO MERLIN MI JE BIO KAO BRAT, ALI TO VIŠE NIJE TAKO" Željko se naljutio na bivšeg prijatelja: Sreli smo se nakon svega, ali...
dino zeljko.jpg