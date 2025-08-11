Željko Samardžić u šarenoj košulji, belim naočarima i crnoj kapi, stoji za šankom i drži šolju kafe

Slušaj vest

Pop ikona Željko Samardžić zakazao je novo druženje sa Beograđanima za 14. decembar u Beogradu, a po svemu sudeći, do tada aktivno radi i na novim pesmama.

Naime, Samardžić koji je uvek bio sklon iznenađenjima, objavio je spot za novu pesmu "Kapućino", čiji je tekstopisac Marina Tucaković, dok muziku i aranžman potpisuje Aleksandar Perišić Romario.

Hit za hitom

Podsetimo, tradicionalni novogodišnji spektakl održaće 14. decembra u Sava Centru, gde je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u Beogradu na istom mestu.

Beograđani koji važe za velike obožavaoce muzike Željka Samardžića, navikli su da na njegovim koncertima pesmom prođu kroz sve periode njegove karijere, pa će imati prilike da čuju najveće hitove iz njegovog bogatog opusa poput: "Grlica", "Sipajte, još jedan viski", "Da me nije", "Dobar dan tugo", "Bože čuvaj tu zenu", "Ljubavnik”, “9000”,”Možda”,”Nisi ti za male stvari”, kao i pesme nastale u poslednjih nekoliko godina.

Podsetimo, Samardžić, poreklom iz Mostara, najveće uspehe ostvario je u Beogradu, gde je održao svoje prve koncerte u Sava Centru (tri dana uzastopno). Danas važi za omiljenog pevača na svim prostorima bivše Jugoslavije, kao i na Balkanu. Albumi "Sudbina" i "Sećanje na ljubav" doprineli su njegovom enormnom uspehu i svrstavanju u red najpopularniji pevača zabavne i pop-muzike na ovim prostorima.