Slušaj vest

Marija Mikić već neko vreme boravi sa decom na moru u Crnoj Gori, a sada se oglasila zbog spekulacija da je bivši suprug Jovan Pantić zapravo sa njom.

Jasna poruka

Pevačica je zbog komentara i nagađanja bila primorana da ponovo objasni odnos sa Jovanom nakon kraha braka.

Marija Mikić o odnosu sa bivšim suprugom nakon razvoda Foto: Instagram

- Ne znam da li je u današnje vreme toliko nenormalno da, ako se dvoje ljudi rastanu, deca moraju da pate? Ja svom bivšem mužu redovno šaljem slike, snimke i dogodovštine i zajedno se dogovaramo oko svega što je vezano za našu decu. To ne znači da smo na moru zajedno, niti bilo šta slično. Iako sam rekla da se neću oglašavati na ovu temu, iako sam se sklonila da ozdravi, morala sam. Normalna komunikacija je odlika odgovornih ljudi prema tim malim i nedužnim bićima. Na snimcima se jasno bvidi ko snima, stoga, ako ocu svoje dece pošaljem dogodovštine, to znači da smo zajedno na moru. Okej - napisala je Marija na Instagramu.

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: ATA images, Instagram

Treća operacija

Marija je nedavno otišla u bolnicu u Turskoj zbog kontrole nakon prethodnih zahvata, da bi joj doktori rekli da mora hitno ponovo na operacioni sto.

- Dragi moji ljudi, prijatelji, kolege, svi koji ste odvojili vreme, brinuli se i pisali mi, beskrajno vam hvala na svim lepim rečima. Nemoguće je odgovoriti na svaku poruku koja mi je stigla. Osećam se super, ponovo sam sa svojom decom i u toku je oporavak, što znači strogo ćutanje. Ako me negde sretnete da ne pomislite vidi da sam lujka koja neće da priča sa nama - napisala je Marija na svom Instagram profilu, pa otkrila dalje planove.

1/5 Vidi galeriju Marija Mikić posle razvoda Foto: Privatna Arhiva

- Jedva čekam da vam se odužim za sve, a to su novi album i nove pesme, samo da nam je zdravlja! Volim vas i hvala! Dali ste mi neverovatan vetar u leđa, a treba pomeriti ovoliku ženu - istakla je Marija na društvenim mrežama.

Priključena na aparate sa maskom za kiseonik

Posle operacija se oglasila na Instagramu iz bolničkog kreveta i otkrila u kakvom je stanju.

Slikala se sa maskom za kiseonik na licu i braunilama, prikačena na aparate.

- Koliko poruka, hvala vam dobri moji. Sve je prošlo odlično. Kad ozdravim nećete me se nikada otarasiti - napisala je ona.

Marija Mikić o zdravstvenim problemima: