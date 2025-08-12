Slušaj vest

Tea Tairović prošle godine pazarila je kuću u izgradnji u Crnoj Gori, tačnije u Lušticama, za koji je iskeširala 430.000 evra, o čemu je Kurir prvi pisao. Međutim, iako joj je investitor dao obećanje da će ove godine uživati u svojoj luksuznoj nekretnini, to se nije desilo. Razlog su, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, nedovršeni radovi. Moćna vila je na tri sprata, bele je boje, a identična je kao i sve ostale luksuzne kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled puca na more i planine.

Nedovršeni radovi

- Nisam se uselila iako je trebalo. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku tog kompleksa. Nadam se da ću sledeće godine moći da budem smeštena tamo - kratko je rekla pevačica za medije.

Osim nje, u ovom popularnom mestu luksuzne nekretnine imaju i bivši košarkaš Vlade Divac, ali i glumica Marija Karan.

Kako nam je izvor prošle godine ispričao, Tea je pri prvom dolasku u Luštice čvrsto odlučila da tu pazari svoje parče raja.

- Tea obožava Crnu Goru i, kad god ima slobodno vreme, voli tamo da otputuje. To mesto joj se dopalo već pri prvoj poseti i zacrtala je da baš tamo kupi apartman. Lokacija joj se svidela jer je mirno mesto, a blizu je Tivta i Kotora, što znači i da joj je aerodrom blizu - objasnio je izvor i otkrio kakve je zahteve imala mlada pevačica pri odabiru stana:

- Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, sa velikom terasom sa pogledom na more, kao i da bude pod video-nadzorom zbog bezbednosti. Sve je to našla, a taj stan je platila vrtoglavih 430.000 evra! - govorio je izvor blizak pevačici.

Pevačica vuče korene iz Crne Gore. Njena majka Božica je iz Berana, a tamo trenutno živi Tairovićkina baka.

Stan i u Beogradu i Novom Sadu

Osim nekretnine u koju pevačica jedva čeka da se smesti, nedavno je kupila stan u Beogradu, a kako se tada pisalo, ona je izdvojila 300.000 evra za stotinak kvadrata u luksuznom naselju na Voždovcu.

- Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao doneo. Vredno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi stan u Beogradu, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, nedavno je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe stan baš po svojoj meri.

Mnogo zarađuju

Pevačica ima i svoj stan u Novom Sadu, odakle je i krenula put vrha estradnog neba. Inače, Tairovićeva je jedna od najangažovanijih pevačica trenutno na muzičkoj sceni. Dešava se da dnevno održi i po dva nastupa, a mesečno to bude i po 20 tezgi. To pokazuju i zvanični podaci o njenoj zaradi. Teina firma "Tea Tairović medija" u toku 2024. godine prihodovala je oko 1.200.000 evra, ali je imala i velike rashode, od skoro 950.000 evra. Kada se sve sabere, neto dobitak njene firme je oko 207.000 evra.