Slušaj vest

Tea Tairović prošle godine pazarila je kuću u izgradnji u Crnoj Gori, tačnije u Lušticama, za koji je iskeširala 430.000 evra, o čemu je Kurir prvi pisao. Međutim, iako joj je investitor dao obećanje da će ove godine uživati u svojoj luksuznoj nekretnini, to se nije desilo. Razlog su, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, nedovršeni radovi. Moćna vila je na tri sprata, bele je boje, a identična je kao i sve ostale luksuzne kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled puca na more i planine.

Nedovršeni radovi

- Nisam se uselila iako je trebalo. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku tog kompleksa. Nadam se da ću sledeće godine moći da budem smeštena tamo - kratko je rekla pevačica za medije.

Osim nje, u ovom popularnom mestu luksuzne nekretnine imaju i bivši košarkaš Vlade Divac, ali i glumica Marija Karan.
Kako nam je izvor prošle godine ispričao, Tea je pri prvom dolasku u Luštice čvrsto odlučila da tu pazari svoje parče raja.

- Tea obožava Crnu Goru i, kad god ima slobodno vreme, voli tamo da otputuje. To mesto joj se dopalo već pri prvoj poseti i zacrtala je da baš tamo kupi apartman. Lokacija joj se svidela jer je mirno mesto, a blizu je Tivta i Kotora, što znači i da joj je aerodrom blizu - objasnio je izvor i otkrio kakve je zahteve imala mlada pevačica pri odabiru stana:

- Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, sa velikom terasom sa pogledom na more, kao i da bude pod video-nadzorom zbog bezbednosti. Sve je to našla, a taj stan je platila vrtoglavih 430.000 evra! - govorio je izvor blizak pevačici.

Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

Pevačica vuče korene iz Crne Gore. Njena majka Božica je iz Berana, a tamo trenutno živi Tairovićkina baka.

Stan i u Beogradu i Novom Sadu

Osim nekretnine u koju pevačica jedva čeka da se smesti, nedavno je kupila stan u Beogradu, a kako se tada pisalo, ona je izdvojila 300.000 evra za stotinak kvadrata u luksuznom naselju na Voždovcu.

- Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao doneo. Vredno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da kupi stan u Beogradu, a kako je uspela da uštedi dovoljno novca, nedavno je angažovala agenta za nekretnine, koji joj je pomogao da pronađe stan baš po svojoj meri.
Mnogo zarađuju
Pevačica ima i svoj stan u Novom Sadu, odakle je i krenula put vrha estradnog neba. Inače, Tairovićeva je jedna od najangažovanijih pevačica trenutno na muzičkoj sceni. Dešava se da dnevno održi i po dva nastupa, a mesečno to bude i po 20 tezgi. To pokazuju i zvanični podaci o njenoj zaradi. Teina firma "Tea Tairović medija" u toku 2024. godine prihodovala je oko 1.200.000 evra, ali je imala i velike rashode, od skoro 950.000 evra. Kada se sve sabere, neto dobitak njene firme je oko 207.000 evra.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsTEA TAIROVIĆ STALA NA VAGU PA OSTALA NEMA! Pevačica nije mogla da dođe sebi, mislila je da ima bar deset kilograma manje
IMG-20250720-WA0240.jpg
StarsTEA OTKAZALA NASTUP U CG JER JOJ NISU UPLATILI 7.500 €! Oglasio se i organizator, javno objavio i ugovor: "Nije upućena, ako ne povuče izjavu, objavićemo..."
tea.jpg
StarsSRPSKE PEVAČICE OTKAZALE NASTUPE NA FESTIVALU U CRNOJ GORI Tea Tairović se prva oglasila: Dužni su da vam vrate pare!
Barbara Bobak Tea Tairovic Breskvica
StarsTRI MESECA NAKON SVADBE TEA TAIROVIĆ OTKRILA SVE O ODNOSU SA SUPRUGOM: "Borimo se..." Ovo im je najveći problem
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.15_418713af.jpg