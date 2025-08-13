Slušaj vest

Najveći, a najmlađi poštovalac lika i dela Aca Pejovića, trinaestogodišnji Kostadin Došljak, doživeo je nezgodu. Njemu su početkom jauara lekari morali da amputiraju deo malog i domalog prsta jer mu je eksplodirala petarda u ruci koju mu je dao komšija.

Kosta je veselo, razdragano i radoznalo dete koje obožava folekra, a i on njega. Mališan zna kompletan repertoar popularnog pevača i njegove koncerte ne propušta. Sticajem neskrećnih okolnosti, dete je preživelo traumu, a detalje je ispričao za Kurir:

Sprijateljili se

Otvorio dušu

Došljak je mladi bokserski šampion i dečak koji je podelio iskustvo s obzirom na to da je zadobio povrede usled igranja sa pirotehnikom:

- Šetao sam sa drugarom po kraju, a kod sebe sam imao male petarde i hteli smo da zapalimo, da se poigramo. Drugar je bacio prvi, pa je naleteo čovek u automobilu i upitao ko je bacio na šta je moj drugar odgovorio da je on. Potom nas je upitao gde smo kupili, a kada smo mu rekli, pozvao je mog drugara da dođe, pa je i mene pozvao, te je iz kutije izvadio velike petarde koje sadrže devet grama baruta. Prvo je dao drugaru, pa meni, potom je rekao da bacimo jednu sad. Taj čovek je prvi bacio kod neke kante, drugar ka ulici, a ja u neko grmlje. On je posle toga otišao, a drugar i ja smo se šetali i hteli smo da bacimo te petarde, a imali smo jedan upaljač, pa smo prislonili petarde na plamen. Moja se prva upalila, potom se ugasila, ali je drugar prvi bacio svoju petardu, pa smo krenuli da trčimo. U tom hodu, ja sam primetio dim iz moje petarde, i kako sam krenuo da je bacim, ona mi je pukla maltene u ruci, srećom nije pukla skroz u šaci, nego u donjem položaju kada sam hteo da odreagujem - započeo je Došljak.

Došljak je mladi bokserski šampion i dečak koji je podelio iskustvo s obzirom na to da je zadobio povrede usled igranja sa pirotehnikom kako bi apelovao na drugare da se ne igraju sa opsnim napravama. Samo pet meseci nakon nezgode, Konstantin se u devetom kolu bokserske lige vratio u ring i svog protivnika pobedio prekidom u drugoj rundi.Kosti je boks najveća motivacija tokom terapija i procesa oporavka koji nimalo nije bio lak.

Mali borac

Svestan svega

Bez dlake na jeziku je pričao:

- Želeo sam da iz ove situacije izađem kao pobednik, da budem heroj koji će motivisati drugu decu sa sličnim problemom. Moja najveća želja je bila da se vratim u ring. Kada se to dogodilo, želeo sam da i pobedim, a to sam i ostvario. Ništa nije moglo da me spreči da budem dobar i da nastavim gde sam stao pre povrede, iako me očekuje još terapija.

Inače, Kosta je u prethodnoj sezoni nedeljnog popodneva "Pusti brigu" gostovao u emsiji upravo sa Pejovićem i izrazio želju da mu muzička zvezda peva jednog dana kada se bude ženio što je oduševilo muzičara.