Pop pevačica Jelena Lalović, poznatija na estradi kao Jelena sa dva L, upamćena je po svojim hitovima ''Sve sa sebe skinuću'', ''Plakaćeš ko žena'', ''A ti si lep'', i mnogim drugim, a godinama unazad objavljuje nove pesme i ponovo učestvuje u javnom životu.

Jellena je progovorila o svojoj karijeri, životu, razvodu roditelja, ratnim devedesetim...

„Zadnjih pet – šest godina sam tu, ali sam nevidljiva. Šta se desilo? Drugi su formati na televiziji, mi ne učestvujemo tamo. Nismo nigde u žiriju, kada bi nas neko zvao, pristale bismo moje koleginice i ja. Jednostavno ima nekih formata koji nisu za mene. Ljudi znaju i prepoznaju me, evo je Jellena, oni mene negde vide, ali gde me vide – to gledaoci mogu da znaju. Ja sam svaki drugi treći dan na televiziji, ali su to dnevne emisije ili jutarnji programi, nema me u skandalima, tračevima“, rekla je Jellena.

Da li je teško biti na estradi u današnje vreme?

„Jako je teško. Ja vodim dosadan život, imam muža koji je super, dete koji je super, mi vodimo normalan, dosadan život.On je IT inženjer, doktor nauka, otkrio je onaj patent protiv zamena i krađa beba u bolnicama. Ja sam Mileva Ajnštajn, uvek se tako šalim. Ja pevam i radim, ali desi se nekad da nešto izjavim pa to završi na naslovnim stranama. Ali, danas vest traje tri sata i odmah se ide dalje.“

Zašto se čini kao da te nema toliko u medijima i na nastupima?

„Shvatila sam da niko neće mene da zove, pa sam dala gas. Moram ja malo da se laktam, što do sada nije bio slučaj. Moraš da se namećeš. Meni je jako zanimljiv život, ja sam sva od akcije.“

Rođena si u Beogradu, kakav je glavni grad bio tada?

– Bio je miran, nije bilo toliko saobraćaja. Ali, bio je prljaviji, mislim da je danas mnogo čistiji. Mi smo mogli da se šetamo noću, da se vraćamo kući oko4 ili 5 ujutru. Čini mi se da smo bili bezbržiniji. Ali to je trend u celom svetu, manje sigurno se osećam u Francuskoj nego u Beogradu. Bilo je i u ono vreme svega i svačega, a sad ne znaš šta sve može da se desi. Ja sam se dugo vozila gradskim prevozom dok sam studirala jedva sam čekala da sednem u auto. Za vreme korone me sin naterao da se vozim autobusom i tad sam posle dužeg vreena i na taj način prošla kroz grad.

Pevačica je govorila i o razvodu svojih roditelja, načinu na koji je to uticalo na njen život, pričala je o trenutku kada je bila deo „Koktel benda“, a kao jednu od životnih trauma navela je ratne devedesete, tačnije bombardovanje, kada je sa bendom pevala na mostu.

„Pevali smo pod uzbunom na mostu, posle toga sam sanjala avione, dugo sam imala traumu da prelazim preko mostova, mi smo pevali u 12, noću, na Brankovom mostu. Bili smo najpopularniji bend, u jednom ćosku gde je most na liftu, tu smo pevali, kome, čemu, bilo je šta je bilo“ - govorila je Jellena.

Kurir.rs/Nova

